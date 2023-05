El momento en el que Ona Carbonell casi cae en una depresión

“Ya tenía mi cabeza y mi corazón en otras cosas”. Con estas palabras la nadadora Ona Carbonell ha resumido los motivos que la han llevado a salir de una piscina después de 23 años de impecable carrera. La deportista de 32 años, que anunciaba hace solo unos días su retirada, ha confesado que sus dos hijos Kai, de tres años, y Teo, de once meses, son ahora a quienes quiere dedicar toda su atención. “Para pasar 10 horas al día en una piscina o estás muy motivada y vibras por dentro cada segundo o es casi imposible. Ya tenía mi cabeza y mi corazón en otras cosas” reconoció en una conversación con Palo Motos. La ganadora de 90 medallas en natación sincronizada se confesó además afortunada de haber podido “decir hasta aquí”.

Hablamos con Ona Carbonell cuando anuncia su retirada: 'Mi prioridad es disfrutar de la familia'

Así es Pablo Ibáñez, el exgimnasta con el que Ona Carbonell ha ampliado la familia

En su carrera ha habido momentos de mucha alegría como las dos medallas que conquistó en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. “Fue un momento precioso, como tocar el cielo porque costó mucho esfuerzo, sacrificio y dolor” reconoció en El Hormiguero. Sin embargo competir a ese nivel no fue siempre un camino fácil. Ha atravesado momentos muy duros, incluso amargos, entre los que recordó la fecha de 2008 cuando se quedó a las puertas precisamente de otros Juegos Olímpicos (se celebraban ese año en Pekín y no formó parte de la selección nacional de natación sincronizada).

“Entré con 14 años en la Selección, renuncié a todo por entrenar y cuando parecía que sí, al final no. Casi tuve una depresión, lo pasé muy mal. Fueron momentos difíciles, de aprendizaje, de pasar por fases de duelo y tristeza. Y luego, vuelta a empezar” aseguró. El presentador le preguntó cómo se ha preparado pues pasar de competir al más alto nivel a dejarlo supone un auténtico cambio de vida. Fue entonces cuando la deportista detalló cómo se ha preparado ella, unas palabras que seguro son útiles para otros deportistas que se enfrentan a lo mismo. “Hablando con psicólogos, preparándote el día después. Si no tengo nada, pues estudiando algo. No sé, pensando en ello, que no te pille así de repente” dijo.

Explicó que sus padres la animaron a interesarse por otras cosas y ella les hizo caso. “Yo intenté aprender de otros ámbitos: cocina, literatura… Hacer otras cosas porque al final el día después es un poco más fácil, aunque es difícil” contó. En este sentido cabe recordar que fue una de las participantes en el talent culinario MasterChef celebrity, donde ganó la tercera edición, y que ha estudiado diseño para lanzar su propia firma de ropa de baño hecha con material reciclado. Ahora se enfrenta a comenzar de nuevo, un camino que la lleva lejos de la competición aunque no estará del todo desvinculada de ese mundo. Tal y como confesaba hace poco a ¡HOLA!, “está el proyecto de la conciliación de la maternidad y el deporte de élite en el Comité Olímpico Español y la colección de bañadores propia”, entre otros.