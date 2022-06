Ona Carbonell se convierte en madre por segunda vez de un bebé al que han llamado...

Ona Carbonell (Barcelona, 1990) es una leyenda en activo del deporte y desde hoy mamá por partida doble. La mujer más laureada de la historia de los Mundiales ha dado a luz a su segundo hijo. "¡Bienvenido al mundo Teo!", ha escrito junto a una fotografía de la manita del pequeño. "Es un niño sano, precioso y se porta muy bien. Los papis estamos muy felices y muy, muy emocionados. Kai está muy sorprendido y contento de conocer a su hermanito pequeño", ha añadido. Finalmente ha querido agradecer también a los profesionales que le han ayudado a traer al mundo a su bebé. "Mil gracias al gran trabajo y trato del hospital Can Ruti de Badalona y la clínica Riera Bartra, mi ginecólogo de toda la vida y su equipo por su gran profesionalidad y cariño".

En la imagen que ha compartido Ona se ve la pequeña manita de su bebé, que lleva un body con ovejitas, agarrando los dedos de sus dos padres. "Bienvenido al mundo, pequeño Teo", añade al terminar la publicación, a la que han respondido multitud de rostros conocidos para felicitar a la recién ampliada familia. Entre ellos Eva González, Amaia Salamanca o Samanta Vallejo-Nájera.

A sus 32 años, la campeona de natación sincronizada ha formado una preciosa familia con el exgimnasta Pablo Ibáñez. La llegada del recién nacido completa la felicidad de la pareja, que dio la bienvenida a su primer hijo, Kai, hace casi dos años, el 5 de agosto de 2020. Sin duda, este verano será inolvidable para Ona que, con un amplio palmarés a sus espaldas, hará un pequeño alto en su carrera para cuidar de los suyos.

Fue el pasado 20 de febrero cuando la deportista anunció que estaba embarazada por segunda vez con esta maravillosa foto. "La familia aumenta. Superfelices", dijo entonces. "Me da igual que sea niño o niña. Ambas cosas me hacen mucha ilusión", aseguró. Meses después, aseguró que cuando diera a luz iba a disfrutar de su baja de maternidad para disfrutar con más calma de esta etapa tan dulce.

Según refleja en su documental, Ona Carbonell. Empezar de nuevo, es muy complicado ser deportista de élite y madre a la vez. "Yo volví a entrenar cuando Kai tenía un mes y medio y tenía que ir con mucho cuidado para no lesionarme porque cuando das el pecho eres más elástica. No dormir, nadar diez horas al día, sacarme leche incluso en el entrenamiento... estaba muerta", confesó en su visita a El Hormiguero. "He tenido momentos de decir no aguanto", reconoció.

Ona Carbonell, doble medallista olímpica en Londres 2012 y ganadora de MasterChef Celebrity en 2018, ha formado una preciosa familia con el exgimnasta Pablo Ibáñez, su pareja desde hace más de diez años. "Todas las historias de amor son bonitas. Él era deportista, entrenaba en la Selección también y cuando él se fue, yo empecé con la Selección Española. Cruzamos nuestros caminos pero teníamos amistades en común", contó Carbonell en declaraciones a Europa Press. Por ahora no tienen pensado darse el 'sí, quiero'. Su plan más inmedieto es centrarse en el cuidado de su recién nacido. ¡Enhorabuena!