Esther Arroyo aclara que no se marcha de España por el acoso que sufre su hija

Esther Arroyo ha emitido un comunicado tras la dimensión que han adquirido sus últimas declaraciones públicas. La que fuera Miss España en 1990 ha aclarado que su decisión de irse a vivir fuera de España con su familia no tiene nada que ver con el bullying que ha sufrido su hija Ainhoa, de 17 años. "Estamos muy apenados por la noticia que ha sacado la revista Lecturas y de la cual se ha hecho eco La Vanguardia contando y magnificando el porqué sacamos hace un año a mi hija del colegio y diciendo que nos vamos del país por este motivo. Aquí publico mis disculpas al colegio sobre el cual tenemos solo buenos recuerdos y los que siempre fueron amables y dispuestos con nuestra hija. No vamos a volver a hablar de esto pero queremos que quede claro que no queremos manchar la reputación de un colegio que de verdad se preocupa por sus alumnos. No he hecho nunca publica mi vida personal y menos de mis hijos y no lo haré nunca. Espero que con esto consigamos que no quede ninguna mancha en el curriculum del colegio al que tenemos en estima", dice en el texto.

En la entrevista concedida a la revista Lecturas con motivo de su regreso televisivo, la gaditana reveló que su hija había sido víctima de acoso escolar y que debido a esta situación decidieron que la joven continuara con sus estudios de manera online. "El colegio se ocupó enseguida, pero hay cosas que no se pueden controlar y sufría mucho. Es algo que ha existido siempre. Conmigo no se metieron nunca porque era muy grandota, pero sí recuerdo que lo hacían con mis compañeras y yo las defendía", dijo.

A pesar de todo, la actriz y presentadora no quiso denunciar lo que sucedía en el centro. "Mi idea no es enfrentarme a esas niñas, me dan pena, creo que todo el que hace este tipo de actos tiene un problema en sí. Lo tratamos en casa, enseñándole a protegerse y a ser selectiva con sus amistades, yo siempre lo he sido. Eso mismo le va a pasar en la vida muchas veces, no se trata de que yo vaya a defenderla sino de que ella se valore, se quiera y le resbale lo que la gente diga. Ahora está feliz, es sensible y muy lista", señaló.

Al margen de este tema, la actriz y presentadora compartió sus planes de futuro. "Nos vamos toda la familia fuera de España", desveló. "Me apetece mucho. He estado mucho tiempo parada a raíz del accidente, retomar la profesión no es fácil, tengo ya una vida muy familiar y hay proyectos que no me compensan o no puedo ejecutar. Físicamente no puedo estar grabando de lunes a viernes, lo sufro mucho y no me interesa", explicó.

Esther, de 55 años, comparte su vida con el empresario Antonio Navajas, padre de Ainhoa. La actriz y presentadora tiene otro hijo, Fran, nacido durante la relación que mantuvo con el doctor Francisco Mayor, que vive en Australia desde hace tiempo. Ni el grave accidente de tráfico que sufrió en el 2008, ni la dolorosa recuperación, ni las consecuencias en su carrera profesional han logrado que la gaditana pierda su alegría. "En ningún momento me he planteado tirar la toalla por mis hijos. Tengo la obligación de estar lo mejor posible para ellos, para mi marido y para mí misma", dijo en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! en 2013. "Todo el mundo tiene cosas que le hacen sufrir, la vida no es de color de rosa, pero incluso con todo lo que pasó, yo me considero una persona feliz", aseguró.