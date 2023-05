¿Está embarazada? Dulceida se pronuncia tras su comentada foto con Alba Paul

Antes de poner rumbo a Tokio, Dulceida, de 33 años, y Alba Paul, de 35, disfrutaron del Fulanita Fest 2023 junto a sus amigas Ares Teixidó y Bruna Bravo. La pareja, que acaba de darse una segunda oportunidad, compartió varias imágenes de ese "día de chicas" sin saber el revuelo que se iba a formar. En una de esas instantáneas Alba aparecía tocando la tripa de su novia, un gesto que hizo saltar todas las alarmas. "¿Bebé en el horno?", se preguntaban sin cesar sus seguidores. Pero nada más lejos de la realidad. Dulceida se ha pronunciado al respecto. Y lo ha hecho de manera tajante. Pues ha dicho que será "la última vez que dé explicaciones" sobre este asunto, ya que no está dispuesta a estar "constantemente diciendo si sí o si no" está embarazada.

"Los que me seguís desde siempre ya sabéis que, si pones 'Dulceida embarazada’ en Google, cada dos meses hay una noticia. Alba todavía no tiene el poder de tocarme la barriga y dejarme embarazada, por suerte o por desgracia. Y nada, que no, lo siento", ha aclarado. Pese a ello, asegura que no es algo que descarten. "Ojalá en un futuro podamos ser mamis y contároslo obviamente y gritarlo a los cuatro vientos. En un futuro nos encantaría ser mamis".

Dulceida y Alba Paul confirmaron su ruptura en octubre de 2021 tras siete años juntas. "Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca", dijo Dulceida en aquel momento. "Este amor ha sido de verdad, para mí el más bonito, de película. Duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más. Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño", añadió Alba.

Sin embargo, a finales de abril se reconciliaron y ahora viven una etapa muy dulce. "Estoy muy bien, muy contenta. Nos hemos reencontrado de una manera muy bonita, muy sana, como siempre ha sido nuestra relación, y ahora para siempre", declaró Dulceida, quien sueña desde hace tiempo con ser madre. "Yo creo que del año que viene no pasa", afirmó hace unas semanas en 100 minutos, el nuevo formato de entrevistas del streamer Nil Ojeda. "Llevo desde los 28 que me entró el deseo de ser madre. Con 25 decía que no quería tener hijos y prefería que los tuviera mi hermano", desveló. A la 'influencer' le apetece "el caos y el estrés" de compaginar la maternidad con su trabajo y ya tiene pensados hasta los nombres de sus futuros hijos. "Quiero nombres que empiecen con A, pero solo se me ocurren de niña: Alex, Aria...".