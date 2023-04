Modelo, actriz e influencer: así es Claudia Torregrosa, novia del extriunfito Carlos Right

Carlos Right (30 años), exconcursante de Operación Triunfo 2018, ha posado en la alfombra roja de los premios Sant Jordi junto a su chica, la influencer Claudia Torregrosa (24). Su relación comenzó en el verano de 2020, poco después de la ruptura del cantante con Julia Medina, su compañera de concurso. Fue Claudia quién hizo público el noviazgo compartiendo su álbum de fotos más personal durante un romántico viaje a Ibiza.

La pareja poso junta y de la mano en la 67ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía,celebrada en el Teatro Lliure de Barcelona. En el que fueron galardonados Susan Sarandon y Omar Sy con el Premio de Honor. El intérprete de Mi Mundo y su novia deslumbraron en la alfombra roja, donde pudimos verlos con looks conjuntados en color negro. Además, Right aseguró en una entrevista realizada en los premios, que está trabajando en un nuevo proyecto que verá la luz muy pronto.

Carlos y Claudia no ocultan su historia de amor y no son pocos los mensajes que se envían a través de las imágenes que comparten con sus seguidores. "Lo mejor que tengo es el amor que me das", escribía la modelo y actriz hace tan solo unos días mientras besaba a su chico. Pronto, y acompañada de corazones, recibió respuesta: "Mi amor". Asimismo, el exconcursante de OT sacó un nuevo single en 2022 y su letra es toda una declaración de amor: "Ahora que eres todo mi mundo. ¡No! No quiero nada si no estamos juntos. Quién lo iba a saber y que le voy a hacer. No se puede esconder lo que sientes, no"

Desde su salida de la popular Academia, Carlos Right, de 30 años, ha estado muy centrado en su carrera musical, durante estos años ha publicado su primer disco ´Atracción` y algunos singles. Además, el cantante ha colaborado en varias ocasiones en algunos programas de Televisión, como el MediaFest Night Fever de Telecinco, en el que interpretó a Damiano, de Måneskin o en 8TV.

Por su parte, Claudia Torregrosa al igual que su novio es de Barcelona, tiene 24 años, es modelo, y además de su pasión por la pasarela ha realizado dos cortometrajes, uno de ellos titulado Un desayuno ligero. La influencer se está formando como actriz y ha realizado múltiples 'workshops' de teatro en distintas escuelas. En febrero del año 2020, se subió a la pasarela de la 080 Barcelona Fashion de la mano de la marca handmade LAAGAM, la misma firma que ha vestido en varias ocasiones a la internacional Rosalía. La modelo cuenta con casi 40.000 seguidores en sus redes y colabora con diferentes marcas de productos de belleza y de ropa. Adora viajar junto a su pareja y amigas y ha compartido imágenes desde Roma, Ibiza, Zanzíbar, Asturias, París. Toda una aventura.