El romántico plan de Joaquín Prat y su novia, Alexia Pla, para celebrar el cumpleaños del presentador

De un tiempo a esta parte, a Joaquín Prat le ha cambiado la cara. Su rostro refleja la felicidad del enamorado, máxime cuando en su caso es totalmente recíproco. El popular presentador televisivo parece vivir en una permanente luna de miel desde hace unos cuantos meses, cuando comenzó una nueva relación sentimental que -a la vista está- le ha llenado de ilusión. La afortunada es Alexia Pla, con quien el periodista ha vuelto a sentir mariposas en el estómago y se muestra inseparable.

Esta semana era muy especial para el conductor de Ya es mediodía, puesto que el pasado lunes celebró su 48 cumpleaños y lo pudo festejar junto a las personas que más quiere. Entre ellas está ahora la enfermera valenciana, y fue precisamente durante ese día en el que ambos compartieron un romántico almuerzo en Madrid. Tras ese plan solo para dos, la pareja era fotografiada a su salida del restaurante en actitud cómplice y cariñosa.

Una comida que se producía justo después de que Alexia hubiera acudido a las instalaciones de Mediaset para sorprender a su chico, emotiva escena que protagonizaba junto a la madre de este, Marianne Sandberg. En aquel instante, el cumpleañero no podía evitar ruborizarse tras ver entre bambalinas a su amada novia y su adorada progenitora. "Las dos mujeres de mi vida", decía sin tapujos ante la cámara el veterano rostro de Telecinco.

El copresentador de El programa de Ana Rosa atraviesa sin duda por un gran momento tanto a nivel personal como profesional, y ha abandonado con gusto la soltería en la que estuvo tras separarse en 2021 de la madre de su hijo después de más de una década juntos.

"Las cosas a veces no funcionan. Ya me hubiera gustado a mí que sí lo hiciera. Ha sido muy traumático, pero si se toma esa decisión es porque piensas que es lo mejor para los dos y para la gente que te rodea", confesaba el comunicador madrileño en Planeta Calleja sobre su ruptura con Yolanda Bravo.

En cualquier caso, el comunicador y su ex estarán unidos de por vida por su vástago en común, que acaba de cumplir ocho años (el 14 de abril) y se llama como su padre, Joaquín. También es el nombre de su recordado abuelo, el mítico presentador de Televisión Española y toda una institución de la pequeña pantalla en nuestro país.

Echando la vista atrás, cuando nació su retoño, Joaquín Prat Sandberg contaba esto ante la prensa sobre el bebé: "El crío está perfecto y es un mini yo; muy rubio, ha sacado la vena nórdica de la abuela paterna", explicaba con humor. "Me he emocionado en dos momentos, cuando mi pareja daba a luz y cuando he llamado a mi madre, porque me acordé de las sensaciones que debió experimentar ella cuando nací yo", confesaba entonces.

Sobre su niño, la tercera generación de los Joaquín Prat, "va a tener el mismo estigma con el que tuve que convivir yo", explicaba sin perder la sonrisa. Además, reveló que habían elegido llamarle así "más que por mí, por el abuelo. Me apetecía hacer un homenaje a mi padre, que me hubiese gustado que pudiese conocer a su nieto. Allá donde esté, seguro que velará por él", sentenciaba de forma conmovedora.