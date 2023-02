Joaquín Prat sorprende con una romántica declaración a Alexia Pla en pleno directo

Una declaración de amor en toda regla, sin dobleces, ni dobles lecturas. El presentador Joaquin Prat ha querido enviar un romántico mensaje a su novia, la enfermera valenciana, Alexia Pla y lo ha hecho por un canal muy poco convencional en el plató de televisión del programa Ya es mediodía, que él mismo conduce, y en el que hasta ahora, jamás había dicho nada al respecto de su vida personal.

Aprovechando las controvertidas declaraciones de Bertín Osborne, quien aseguraba en el programa Déjate querer que no sabia si habia estado enamorado alguna vez, provocando así un profundo dolor en la madre de sus dos hijos pequeños, Fabiola Martínez, y retractándose horas después diciendo: “No es que estuviera enamorado, estaba fundido yo no podía vivir sin ella, no podía plantearme mi vida sin ella”, Joaquin se liaba la manta a la cabeza y enviaba un bonito mensaje a su chica, que se convertía, sin duda, en toda una declaración de intenciones. "Yo lo pongo en presente, no puedo vivir mi vida sin ella” afirmaba el presentador en pleno directo y segundos antes de que finalizara el programa.

Convertido en uno de los rostros más populares de la televisión, Joaquín siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos, sin embargo, de un tiempo a esta parte, no tiene problema alguno en proclamar a los cuatro vientos el excelente momento que está atravesando al lado de Alexia, la mujer con la que sale desde el pasado verano y quien le hizo recuperar la ilusión en el amor tras su divorcio de Yolanda Bravo, madre de su hijo.

Separados geográficamente, pues la valenciana dirige una clínica de estética con sede en Ibiza y Castellón, la pareja ha superado ese hándicap y siempre que sus agendas lo permiten convierten sus reencuentros en inolvidables citas o escapadas románticas. Y es que la pareja, que no sabemos con exactitud dónde se conocieron, si a través de la clínica o de una de sus estancias en Ibiza, donde tiene fijada su residencia la joven, disfrutaban hace tan solo unos días de unas vacaciones inolvidables en República Dominicana, donde ambos daban rienda suelta a su amor, tal y como hicieron el pasado mes de noviembre durante su escapada a Cartagena de Indias.