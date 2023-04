Sin anillo de compromiso ni referencia a su novio: Becky G reina en los Latin AMA en medio de la polémica

Durante unas horas Becky G, de 26 años, ha vuelto a sonreir, aunque en realidad nunca ha dejado de hacerlo a pesar de las complicadas circunstancias con las que ha tenido que lidiar en las últimas semanas. La artista subió al escenario en la entrega de los Latin American Music Awards, en Las Vegas, para recoger cuatro premios (estaba nominada en nueve categorías), incluidos los de colaboración del año y mejor colaboración pop / urbana por Mamiii y mejor colaboración regional mexicana por Ya acabó con Marca MP. Una de las cosas que notaron los seguidores de la artista, que interpretó además el tema Chanel junto al mexicano Peso Pluma, es que no llevaba en el dedo el anillo de compromiso que su novio, el futbolista Sebastián Lletget, de 30 años, le regaló.

El novio de Becky G admite que 'ha cruzado la línea' tras las acusaciones de infidelidad

El deportista admitió que había sido infiel a su novia en un mensaje en el que explicaba que “había cruzado la línea” y en el que pedía perdón a la intérprete. Ninguna referencia hizo ella a su pareja en el emotivo discurso de agradecimiento que pronunció mientras recogía los galardones. Se confesó orgullosa de ser mexicana y sí que hizo mención a su familia, aunque no a Lletget. “Me he inspirado y jugado con varios tipos de géneros como artista, porque hay muchos géneros que me inspiran, pero ser mexicana no nada más inspira mi música, pero más que nada me inspira mi manera de trabajar, mi manera de amar, mi manera de estar con mi familia. Toda mi familia me está viendo en casa, a mis abuelitos los quiero mucho”. Habló además de sus raíces latinas, lanzando un grito a sus compatriotas: “¡Que viva México!”.

No están siendo semanas fáciles para Becky G. La intérprete tuvo que lidiar a principios de marzo con la muerte de Gabriel Martínez, primo de la madre de la artista, cuyos restos aparecieron en Río de Janeiro tras cinco días desaparecido (había ido a disfrutar de los carnavales). La noticia de su compromiso parecía entonces un regalo para la cantante que sin embargo se vio envuelta en los rumores de infidelidad de su novio, con quien mantiene una estable relación desde hace seis años. La admisión del deportista de que había sido desleal pone en jaque el enlace, aunque por el momento la cantante se ha centrado en el trabajo y no ha hecho comentarios al respecto.

Ella fue una de las grandes triunfadoras de la velada, igual que Karol G, que se llevó ocho premios que incluyeron la colaboración con Becky en Mamiii, artista del año, artista de streaming del año y mejor artista de género urbano (no pudo ir a recogerlos en persona). Manuel Turizo ganó el premio a mejor canción tropical por La bachata y Grupo Frontera se coronó con la mejor canción regional mexicana por No se va (en vivo). David Bisbal subió al escenario con Olga Tañón, Manuel Turizo y Zacarías Ferreira y además fue galardonado con el premio Pioneers. El premio al álbum del año fue para Un verano sin ti, de Bad Bunny, otro de los ausentes.

La española Rosalía, que no estuvo en la fiesta, se llevó el premio colaboración crossover del año por La fama, junto al canadiense The Weeknd, que también fue elegido mejor artista crossover. El productor argentino Bizarrap ganó además como mejor artista revelación. Pepe Aguilar y Carlos Vives fueron reconocidos con el Latin AMAs Legacy y el segundo recibió un emotivo mensaje de Shakira. “Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y mas extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”.