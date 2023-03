¿Peligra el compromiso de Becky G? Su novio admite que 'ha cruzado la línea' tras las acusaciones de infidelidad

Sin hacer referencia a la polémica en la que se ha visto envuelta estos últimos días, la cantante Becky G, de 26 años, ha aparecido sonriente en la entrega de los premios iHeartRadio Music, celebrados en Los Ángeles. Es esta su primera aparición pública tras las acusaciones de infidelidad que han salpicado a su prometido Sebastián Lletget, de 30 años, quien, tras varios días de silencio, ha admitido en un mensaje en sus perfiles sociales que “ha cruzado la línea”. La cantante no ha respondido a esta sorprendente confesión y ha recogido un galardón por su single Mammiii, vestida con un sugerente modelo negro de pronunciado escote y transparencias. En sus manos lució múltiples anillos, aunque no se adivina, dada la cantidad que lleva, si entre ellos está el de compromiso que le entregó el deportista.

Complicada situación sin duda la que atraviesa la intérprete de Sin pijama, pues lo que comenzó como una acusación en las redes sociales puede hacer que se tambalee su historia de amor. Todo estalló tras un mensaje que aseguraba que Lletget había engañado a Becky G el pasado mes de febrero mientras estaba en un club con sus compañeros en España. Se apuntaba en dicho mensaje que había pruebas en vídeo de esta acusación. Aunque inicialmente el jugador hizo caso omiso a los comentarios, una semana después de dichas alegaciones ha compartido un comunicado en sus perfiles en el que admite que “cruzó la línea” y pide perdón a su novia por hacerle daño.

Comienza asegurando que sabe que es un privilegiado por la carrera que tiene y que no habría podido alcanzar ninguno de sus logros sin Becky a su lado. Explica además que ha lidiado con cuestiones tan complicadas como el trauma y la ansiedad. “Durante las últimas semanas, en un momento del que me arrepiento profundamente, un paréntesis de 10 minutos en mi juicio ha derivado en un chantaje”. Continúa asegurando que la persona que lo ha hecho público no obtuvo lo que quería por lo que ha organizado un espectáculo “con más mentiras que verdades y falsos mensajes dirigidos al amor de su vida, la única persona a la que nunca debí poner en peligro”.

Asegura que “nunca conoció a quien le está acosando en las redes” y confiesa que “cruzó líneas que no debería haber cruzado”, calificando esta experiencia de “una llamada de atención”. Dice que ha estado escondiendo sus problemas y que el reciente “dolor” de sus acciones le ha inspirado para comenzar un tratamiento para recuperar el bienestar mental. Concluye su mensaje dirigiéndose directamente a Becky G, con la que se comprometió a finales del pasado año tras seis años de relación. “A Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, la que me ha mostrado siempre un amor incondicional. En lugar de honrar este amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño y he faltado al respeto a la única persona a la que quiero más que a nada”.

Le pide perdón y asegura que hará todo lo posible para recuperar su confianza. “Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea posible para ganarme la confianza y el amor que mereces” concluye. Becky G no se ha pronunciado acerca de esta espontánea confesión de su prometido, que podría poner en jaque sus planes de boda. Hace solo tres meses, la estrella internacional presumía de anillo tras una romántica petición de mano frente al mar de su pareja, que milita en el Football Club Dallas. De aquel momento compartía Becky G varias imágenes, entusiasmada de dar este paso tras seis años de relación.