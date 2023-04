Sandra Gago y su hijo Darío aplauden a Feliciano López en su adiós a la pista donde soñó con ser tenista

Sigue guardando recuerdos emotivos en la retina en un año que será el último que pase en las pistas. Feliciano López, de 41 años, recibió un merecido homenaje en la pista del torneo Conde de Godó tras disputar su último partido en la competición, un reconocimiento en el que estuvo acompañado por sus talismanes: su mujer Sandra Gago y su hijo Darío. Se captaron durante ese momento las imágenes más tiernas del pequeño que, quizá un poco abrumado por tanta gente o cansado, escondía su carita en el cuello de sus padres mientras le abrazaban. A sus dos años, el bebé es un precioso niño de pelo castaño que tiene encandilados a sus padres.

Velas, música ¡y caballitos! Feliciano López y Sandra Gago celebran el cumpleaños de su hijo con una increíble fiesta

El tierno reencuentro de Sandra Gago y Feliciano López con su niño

Esta despedida ha sido además muy emotiva pues fue en esta pista donde empezó su sueño de ser tenista, como él mismo contó. “Aquí soñé que podía ser tenista. Vine con 14 años a Barcelona, era un niño, como muchos otros que vinieron entonces aquí, y soñaba con ser tenista. Venía aquí a entrenar con muchos de vosotros, era un placer venir aquí a entrenar, un lujo” le contó a Alex Corretja, también extenista y comentarista en Teledeporte. De aquel sueño hecho realidad han pasado 22 años en los que ha acumulado muchas victorias. “Me siento superafortunado, he jugado muchos años, los últimos de mi carrera han sido muy buenos, me han pasado muchas cosas bonitas y no me lo esperaba” apuntó.

Entre los presentes estaba su mujer Sandra Gago, muy sonriente y aplaudiéndole. Ella le ha acompañado en numerosas citas desde las gradas y a quien agradecía, en el vídeo en el que anunció su retirada, su apoyo. Comentaba en dicho clip que le hubiera gustado seguir “dedicándole triunfos” y viéndola “emocionada en las gradas”. Se refería además a Darío “por llenar mi vida de luz con esa sonrisa y ser el trotamundos más guapo que existe”. Con motivo del cumpleaños del pequeño, el pasado mes de enero Feliciano le decía al niño: “Soy un padre muy agradecido, especialmente a tu madre por haberme concedido el mejor regalo de mi vida”.

En este último año en las pistas el deportista tiene previstos algunos partidos, para decir adiós por todo lo alto a una profesión que ha sido su vida. “Tengo el torneo de Mallorca confirmado. Queen’s estoy esperando una posible invitación y con Wimbledon también”. Comentó además que “los cuatro o cinco torneos” que va a disputar este año los juega “con toda la intención” y los ha preparado a fondo. Actualmente López está en el puesto 593 del mundo y su mejor clasificación fue la 12ª posición mundial en 2015. Estuvo durante 19 años en el top 100 (de 2002 a 2020) y en 2019, ganó el individual y los dobles en el prestigioso torneo londinense de Queen’s.

Feliciano López y Sandra Gago, modelo y wedding planner, se casaron en el mes de septiembre de 2019 en Marbella, después de dos años de relación. Poco más de un año más tarde, el 4 de enero de 2021, nació su hijo Darío, un bebé que les ha traído mucha alegría y al que no descartan dar un hermano o hermana en el futuro, como comentó en una ocasión Sandra.