La emotiva carta de Miki Mejías a Zayra Gutiérrez tras tener a su primer hijo en común: 'Me ha cambiado la vida'

Arantxa de Benito y José María Gutiérrez 'Guti' se convertían en abuelos primerizos a los 53 y 46 años, respectivamente, la madrugada de este domingo 16 de abril, tal y como desvelaba ¡HOLA! en exclusiva a primera hora de la mañana. Su hija mayor, Zayra Gutiérrez, de 22, daba a luz a Hugo, un bebé muy esperado por la familia que ha tenido junto a su novio Miki Mejías, quien sopló las velas de su 28 cumpleaños el pasado mes de febrero. El nacimiento de este pequeño llega para colmar de felicidad a la pareja que iniciara su relación hace más de dos años y que, desde hace semanas, ha compartido públicamente su deseo por que llegara este gran día. Un sentimiento que el orgulloso papá ha querido transmitir a través de una emotiva carta que ha publicado en su perfil social.

Pasadas 24 horas del nacimiento de Hugo, Miki ha publicado la imagen de Zayra recostada sobre la camilla del hospital mientras abraza al niño, que luce un gorrito de punto sobre su cabeza y cuyo rostro ha cubierto con el emoticono de un pollito saliendo de su cascarón. "Mis súper campeones. Hoy me ha cambiado la vida. Llevaba un tiempo preparándome, pero da igual lo que te cuenten o lo que veas por ahí, es el día más maravilloso de tu vida. No se puede explicar con palabras lo feliz que me sentí ayer y la unión que sentí contigo", ha comenzado expresando el feliz progenitor en su misiva, unas líneas en las que evidencia que las emociones de ambos están a flor de piel y a la que Arantxa ha reaccionado con un "¡Qué bonito!" antes de agradecer abiertamente a Zayra y a Miki por "hacernos el regalo más grande del mundo, una nueva vida en la familia".

El joven, cuyos seguidores han aumentado significativamente en las últimas horas y ya suma más de 5.500 admiradores, tiene claro que el día de la llegada de Hugo, un bebé que nacía por parto natural con un peso de 2.600 kg, es el mejor que ha vivido hasta el momento y ha ensalzado el coraje y la entrega de su pareja. "Mirarnos así, vivir ese momento contigo y ver que tenemos ya en nuestros brazos al pequeño Hugo ha sido y será mi mejor recuerdo e imborrable ya de por vida. 24 horas han pasado y no paro de verle y de admirarte a ti por tu valentía y el amor que nos das constantemente. Te amo, os amo, y solo tengo ganas de pasar tiempo, toda la vida, a vuestro lado. Buenos días, dormilona y Huguito", ha concluido.

Unas horas después de que Miki redactara esas líneas, Arantxa de Benito ha hecho públicas varias instantáneas en las que aparece junto a la bisabuela del bebé y sosteniendo a Hugo en brazos y de los felices recién estrenados papás. Junto a ellas ha escrito un precioso texto en el que ha subrayado que "es tan grande la ilusión que supera los sueños": "Vivid cada instante... El tiempo vuela", ha instado a Zayra y a Miki, al tiempo que ha concluido escribiendo "pequeño, será mágico verte crecer y llenarte de amor".

La ilusión es absoluta, tanto, que traspasa la pantalla, algo que los protagonistas se han encargado de evidenciar desde la que es la fecha más importante de su calendario de aquí en adelante. "No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias, mi amor, por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida. Estoy segura de que vamos a ser unos papis muy buenos", reflexionaba la joven en noviembre, cuando comunicaron la buena nueva.

Para Zayra haber elegido a Miki, a quien se refiere como "su dormilón", para aumentar la familia es una auténtica fortuna, un acierto y un orgullo. Aunque jamás hubiera imaginado hace ocho años, cuando sus caminos se cruzaron mucho antes de comenzar su historia de amor, que terminaría convirtiéndose en el padre de su hijo y en su compañero de vida, para ella su pareja "lo es todo". "Gracias por aparecer en mi vida. Eres lealtad, pureza, felicidad... Muy pocas personas como tú hay en este mundo", escribió el día de su cumpleaños, al tiempo que le pidió que le dejara formar parte de su vida siempre.

Por su parte, Miki siempre tuvo claro que Hugo era una bendición y que su vínculo con Zayra durará tanto como lo cuiden, "y lo cuidaremos tanto como lo queremos", apuntaba hace unos meses: "Tenemos miles de recuerdos bonitos mirando al pasado y millones esperándonos en el futuro. Un futuro a tu lado, construyéndolo y mejorándolo, poco a poco. Y sin importar nada más", manifestaba en octubre, poco antes de anunciar la noticia del embarazo, al tiempo que dejaba claro que no piensa dejar de cuidar el amor que les une como ha hecho desde el primer día.

