¡Lobezno al rescate! Hugh Jackman demuestra lo enamorado que está de su mujer en su 27 aniversario

"Te amo, Deb. Hoy es nuestro 27 aniversario de boda. ¡¡27 AÑOS!! Te amo mucho. Juntos hemos creado una hermosa familia. Y vida. Tu risa, tu espíritu, generosidad, humor, descaro, coraje y lealtad son regalos increíbles para mí. Te amo con todo mi corazón". Con estas bonitas palabras ha felicitado Hugh Jackman a su mujer, Deborra Lee Furness, por sus 27 años casados. No hay duda de que siguen tan enamorados como el primer día, algo que han demostrado durante una divertida jornada de playa en Hampton Beach. Pasearon, se hicieron fotos y, por supuesto, se bañaron. Al salir del agua, Deborra tuvo algunas dificultades, y su marido no dudó en salir en su ayuda. Dale al play y no te lo pierdas.