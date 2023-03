Pink presume de hijos y habla de la relación con su marido en una noche inolvidable para la cantante

Son su razón de ser y se desvive por ellos, de ahí que quisiera compartir con ambos una velada tan especial como esta. Pink no puede sentirse más orgullosa de sus hijos Willom y Jameson, quienes acudían de su mano este lunes por la tarde a una gala repleta de estrellas. Allí estaba la cantante, quien no dejaba escapar la oportunidad para rodearse de su familia en una noche donde iba a ser premiada por haberse convertido en todo un 'icono'.

El Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) acogía la ceremonia de entrega de los iHeartRadio Music Awards 2023, presentada por Lenny Kravitz, galardones que se otorgan a los artistas más escuchados en las emisoras del país. La intérprete de éxitos como Just give me reason y Try pasaba primero sonriente y cariñosa por la alfombra roja con sus polluelos, que tiene 12 y 6 años respectivamente.

Los niños, que guardan un notable parecido físico con su progenitora, iban vestidos muy elegantes y también se les veía encantados mientras posaban frente a los fotógrafos. Los dos nacieron fruto de la relación de la cantante con el expiloto de motocross Carey Hart, pareja que lleva unida en matrimonio desde 2006. A ellos tres, su familia, dedicaría después Pink unas emotivas palabras durante su discurso de agradecimiento.

A lo largo de la noche, la artista de 43 años se subió al escenario para deleitar al público con varias actuaciones que fueron puro espectáculo, tanto en solitario como en duetos con otros nombres de la talla de Kelly Clarkson. El momento más entrañable llegaba a continuación a la hora de recoger su Premio Icono, como así se llama, donde el auditorio escuchó con atención lo que tenía que decir una de las grandes protagonistas de esta cita.

"Hacer lo que más me gusta (cantar) y con personas a las que adoro, que además estén mis hijos aquí conmigo... esto es como un milagro navideño", subrayaba Pink. "Willow y Jameson, me siento muy agradecida de ser vuestra mamá", les interpelaba directamente a sus pequeños, que se encontraban entre el público.

Sobre cómo transmite y exprime su arte, la cantante decía que "cada letra que escribo es mi corazón llorando, furioso, gritando y suplicando", ha explicado. Según reflexionaba, eso es algo que siempre está en sus temas y hay a quien no le gusta demasiado, aunque otros lo ven como algo valiente "y para mí es simplemente necesario".

"Vulnerabilidad significa la capacidad de ser herido y he decidido hacer de ello el trabajo de mi vida", apostillaba. Por último, se refirió a su esposo como su mayor fuente de inspiración, reconociendo al mismo tiempo que su relación ha sufrido altibajos a lo largo de los años. "Si él me amara a la perfección, no tendría nada que decir" cuando compone sus exitosos temas musicales, sentenciaba.

