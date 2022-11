El recuerdo a Olivia Newton-John y las palomitas en familia de Pink: el 'backstage' de los American Music Awards

El Microsoft Theater en Los Ángeles, California, ha vuelto a convertirse en epicentro de la música durante la entrega de los American Music Awards. Los galardones coronaron a su reina, pero dejaron además un buen puñado de anécdotas y alguna que otra polémica, algo que ya se ha convertido en habitual en una fiesta de estas características. Taylor Swift obtuvo el título de la mejor de la noche, pues se llevó a casa seis galardones: artista del año, artista femenina de pop favorita, álbum de pop favorito, artista femenina de country favorita, álbum de country favorito y vídeo musical favorito. Superó así a favoritos como Beyoncé y Harry Styles, que no han podido superar a la intérprete que con su álbum , que vio la luz hace un mes, está arrasando.

Taylor no solo se esforzó intentando sostener todos sus galardones a la vez, sino que protagonizó uno de los momentos divertidos de la noche. Su notable diferencia de altura con una de las presentadoras de la gala Sabrina Carpenter fue una de las anécdotas que dejó una velada que nadie quiso perderse. Pink se llevó a su marido Carey Hart y sus hijos, Jameson y Willow, como acompañantes y así los dos pequeños pudieron aplaudir a su madre. Con un buen cartón de palomitas, los niños vieron a la artista patinar mientras cantaba su single Never gonna not dance again, rodeada de bailarines, y también el tributo que hizo en memoria de Olivia Newton-John. Inundando el escenario de romanticismo y ternura entonó el Hopelessly devoted to you, uno de los temas principales de la mítica Grease. “Ella era un icono con una hermosa voz y una presencia aún más grande, siempre amable. Estoy deseando honrarla esta noche”, comentó horas antes de su actuación.

Carrie Underwood, Imagine Dragons, J.I.D, Pink, Tems, Wizkid, Yola. Anitta, Imagine Dragons y David Guetta fueron otras de las voces que se escucharon en los AMAs, que celebraba su medio siglo de vida. La polémica se hizo además un hueco en la figura de Chris Brown. El artista tenía preparada una actuación para recordar a Michael Jackson pues, casualmente se celebraba el 40 aniversario de la publicación de Thriller. Sin embargo a última hora la organización decidió suspender este número. "Hubiera sido la actuación de los AMAs del año pero me la han cancelado por motivos desconocidos" escribió el rapero en sus perfiles. Igualmente disgustados estaban los bailarines que iban a actuar con él pues habían ensayado una coreografía.

El Icon Award se entregó en esta ocasión a Lionel Richie, que escuchó sus canciones All Night Long, Say you, say me y We are the world en la voz de Stevie Wonder, por supuesto sentado en su ya característico piano. Dove Cameron, Machine Gun Kelly y Bebe Rexha fueron otros de los asistentes.

A continuación puedes leer la lista completa de ganadores de los AMAs:

Artista del año: Taylor Swift

Artista nuevo del año: Dove Cameron

Colaboración del año: Elton John y Dua Lipa, ‘Cold Heart - PNAU Remix’

Artista en tour favorito: Coldplay

Vídeo musical favorito: Taylor Swift, ‘All Too Well (Taylor’s Version)’

Artista pop masculino favorito: Harry Styles

Artista pop femenina favorita: Taylor Swift

Dúo o grupo favorito: BTS

Álbum pop favorito: Taylor Swift, ‘Red (Taylor’s Version)’

Canción pop favorita: Harry Styles, ‘As It Was'

Artusta country mascaulino favorito: Morgan Wallen

Artista country femenina favorita: Taylor Swift

Dúo o grupo country favorito: Dan + Shay

Álbum country favorito: Taylor Swift, ‘Red (Taylor’s Version)’

Canción country favorita: Morgan Wallen, ‘Wasted on You'

Artista hip-hop masculino favorito: Kendrick Lamar

Artista hip-hop femenina favorita: Nicki Minaj

Álbum hip-hop favorito: Kendrick Lamar, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’

Canción hip-hop favorita: Future ft. Drake and Tems, ‘WAIT FOR U'

Artista R&B masculino favorito: Chris Brown

Artista R&B femenina favorita: Beyoncé

Álbum R&B favorito: Beyoncé, Renaissance

Artista latino favorito: Bad Bunny

Artista latina favorita: Anitta

Dúo o grupo latino favorito: Yahritza Y Su Esencia

Álbum latino favorito: Bad Bunny, ‘Un Verano Sin Ti’

Canción latina favorita: Sebastián Yatra, “Dos Oruguitas"

Artista rock favorito: Machine Gun Kelly

Canción rock favorita: Måneskin, ‘Beggin’

Álbum rock favorito: Ghost, ‘Impera’

Artista dance / electronic favorito: Marshmello

Soundtrack favorito: ‘ELVIS’

Artista k-pop favorito: BTS