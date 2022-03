La cantante Pink pide ayuda a Cristiano Ronaldo... y esta es su respuesta

Loading the player...

Pink y Cristiano Ronaldo son dos estrellas conocidas a nivel mundial. Ella triunfa en el mundo de la música desde hace más de dos décadas con una sólida carrera artística, mientras que él, como futbolilsta, convierte en oro todo lo que toca. Por eso no es de extrañar la revolución que ha causado entre sus fans el intercambio de mensajes que se ha producido entre ellos. Fue la cantante quien decidió recurrir al deportista en busca de ayuda. Pero ¿qué podía necesitar Pink de Cristiano Ronaldo? La estadounidense le escribió un mensaje por un muy buen motivo y él no ha tardado en responder. Dale al play y no te lo pierdas.

