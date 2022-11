Apariciones inesperadas, fuego en escena y el recuerdo a Ucrania... lo más comentado de los MTV EMAs

Noche de emociones y sobre todo sorpresas en la entrega de los premios MTV EMAs en Düsseldorf, Alemania. No se esperaba la presencia de la que se convirtió en la gran triunfadora de la velada, Taylor Swift, un viaje que sin duda valió la pena para la intérprete que se fue a casa cargada con cuatro de los seis galardones principales a los que aspiraba. Hacía diez años que Swift, que acaba de lanzar su último álbum Midnights, no pisaba esta cita que en esta ocasión la coronó como reina. Tras ser escogida en las categorías de mejor artista, mejor artista pop, mejor vídeo y mejor vídeo de larga duración, ambos por su versión de más 10 minutos del tema All Too Well, agradeció la confianza de sus seguidores, refiriéndose además al talento de sus compañeros. Uno de estos galardones lo recibió de manos del veterano actor David Hasselhoff, reconocida estrella de la tele.

Los brillantes looks de Taylor Swift y otras apuestas de moda vistas en los MTV EMAs 2022

VER GALERÍA

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Otro actor, en este caso un español, protagonizó una de las anécdotas más divertidas de la noche. Miguel Ángel Silvestre abandonó durante unas horas el rodaje de la serie Los enviados en Galicia para entregar el premio al mejor artista latino. Espontáneo, natural y simpático, el actor conquistó al público antes de gritar el nombre de la ganadora, Anitta, que hace solo unos días protagonizó el “perreo” más viral de las redes en los premios de los 40 Principales. Gracias a sus trabajos en cine y televisión, el intérprete fue uno de los más aclamados en la alfombra roja, que vio pasar también a la influencer Lola Lolita y a una Rita Ora que presumió de cuerpazo con un modelo con bordados y transparencias. Esta última fue la encargada de presentar e imprimir ritmo a una velada en la que compartió “trabajo” con el cineasta neozelandés Taika Waititi.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Entre quienes pusieron música, ¡cómo iba a faltar!, a la fiesta estuvieron Muse, que se llevó además el premio al mejor artista rock tras un espectáculo con fuego y energía; el DJ David Guetta (mejor artista electrónica y mejor colaboración con Bebe Rexha), Ava Max y One Republic. Todos convirtieron el escenario en una auténtica explosión de efectos de sonido e iluminación, además de poner a bailar a todo el auditorio. Estuvieron además los ganadores de Eurovisión, Kalush Orchestra, que volvieron a poner el acento en la complicada situación en la que se encuentra Ucrania. Hubo destacadas ausencias como las de Rosalía, que se fue de vacío (tendrá la oportunidad de resarcirse en la próxima entrega de los Grammy Latinos), Harry Styles, en boca de todos en las últimas semanas debido a su polémica película que se llevó dos premios de los siete a los que aspiraba, o Nicky Minaj (se hizo con dos premios de cinco).

VER GALERÍA

La lista completa de premiados es la siguiente:

Mejor artista español

Bad Gyal

Mejor canción

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Mejor vídeo

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version)

Mejor artista

Taylor Swift

Mejor colaboración

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Mejor directo

Harry Styles

Mejor artista pop

Taylor Swift

Mejor artista revelación

SEVENTEEN

Mejor vídeo de larga duración

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Vídeo con mensaje positivo

Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)

Mejor vídeo k-pop

LISA

Mejor artista latino

Anitta

Mejor artista hip-hop

Nicki Minaj

Mejor artista electrónica

David Guetta

Mejor artista rock

Muse

Mejor artista alternativo

Gorillaz

Mejor R&B

Chlöe

Mejores fans

BTS

Mejor push

SEVENTEEN

Mejor actuación en el metaverso

BLACKPINK X PUBG MOBILE 2022 IN-GAME CONCERT: THE VIRTUAL