Nieta de un Nobel y marcada por la extraña desaparición de un ex: así fue la vida Olivia Newton-John

El mundo de la interpretación y de la música ha perdido a uno de sus máximos exponentes con el fallecimiento de Olivia Newton-John, cuya vida estuvo siempre vinculada al mundo del espectáculo. La artista, que tenía 73 años y había sido diagnosticada de cáncer por tercera vez, cosechó numerosos éxitos a lo largo de su larga carrera. Destacan en su biografía películas como Grease o Xanadú, títulos sin los cuales es imposuble entender su trayectoria. Además, al margen de los populares papeles que la hicieron reconocida a nivel internacional, también tuvo una intensa vida sentimental que la llevó a casarse en dos ocasiones y a vivir una de las situaciones más llamativas al desaparecer una de sus parejas.

Nacida en Cambridge el 26 de septiembre de 1948, uno de los datos más curiosos sobre la artista es que era nieta de Max Born, ganador de un Nobel de Física por "su investigación fundamental en mecánica cuántica. Olivia, que vivió en Australia desde pequeña, formó de adolescente un grupo llamado Sol Four. A raíz de ahí ganó un viaje a Londres en un concurso televisivo que cambió para siempre el rumbo de su vida. En Reino Unido y Australia comenzó a recibir ofertas y a encandenar trabajos, primero como miembro del dueto Pat & Olivia (junto a Pat Farrar) y posteriormente en solitario, momento en el que la industria se dio cuenta de que había nacido una estrella.

El tercer disco que publicó, llamado Let Me Be There y lanzado en 1973, la consagró y fue reconocida con un Grammy, el primero de su carrera. Doce meses después representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión, celebrado entonces en Brighton. Sobre el escenario conquistó con Long Live Love y quedó en cuarta posición, siendo la victoria para el grupo sueco ABBA y su tema Waterloo. Aquella actuación fue un gran escparate mundial que le dio aún más popularidad fuera del país al que representaba.

En 1978 debutó como intérprete de la mano de Grease, que sigue siendo una de las películas musicales más vistas y ha enamorado a diferentes generaciones. Meterse en la piel de la estudiante Sandy marcó un punto de inflexión. Además de darle inmensas alegrías profesionales como una nominación al Globo de Oro, también le permitió forjar una amistad indestructible con John Travolta, quien hoy llora la muerte de la que fue su compañera, su confidente y su gran amiga. Ambos coincidieron también en títulos como Tal para cual y se volvieron a reunir públicamente en 2018 durante una proyección especial con motivo del 40 aniversario del largometraje que los unió para siempre.

Dos matrimonios, un largo noviazgo y una hija

En el terreno personal, la relación que mantuvo con Patrick McDermott, de origen coreano, fue su experiencia más "desgarradora". En 2005, cuando llevaban nueve años, él desapareció en extrañas circunstancias durante una excursión en barco en las costas californianas y once años después fue localizado con vida en la localidad mexicana de Sayulita, cerca de Puerto Vallarta. Una impactante noticia que muchos medios creen que se debe a un problema económico que quiso zanjar siendo declarado muerto. Cuando su novio apareció, Olivia ya estaba unida al empresario John Easterling, su segundo marido y su gran apoyo hasta el final. Anteriormente la artista estuvo casada entre 1984 y 1995 con Matt Lattanzi, padre de su única hija, Chloe.