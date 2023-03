Eugenia Santana relata su dramática historia y confiesa que ha heredado la enfermedad degenerativa de la que murió su madre

Eugenia Santana está pasando por uno de sus peores momentos de su vida. Y es que, la que fuera Miss de España en 1992 ha vuelto a acaparar titulares tras conocerse su repentina hospitalización. Ahora, la exmodelo ha reaparecido para relatar el drama que está viviendo y los problemas de salud mental que padece. "Quiero pedir perdón a mi familia, sé que les he hecho sufrir mucho", comenzaba diciendo. "No contaba con que saliera la noticia que se ha comentado. Reconozco que no estoy en mi mejor momento, quizás es el peor, pero tengo claro que tengo ganas de vivir", reconocía este viernes en el Deluxe, donde confesaba que había estado a punto de no acudir al programa.

A pesar de atravesar un mal momento, Eugenia asegura que quiere luchar por el único hijo que tiene, de 7 años, que además padece diabetes: "Él es dependiente de mí, necesito y quiero estar bien". La exmodelo ha desvelado que el origen de todos sus problemas, y lo que le ha llevado a tocar fondo, ha sido la separación: "Fue bastante desagradable, dramática con violencia de género y orden de alejamiento", revelaba, añadiendo que era algo que no se esperaba. "Confías en una persona, estás con ella años y tras la separación te das cuenta de que no la has conocido, no era el hombre que yo esperaba o se trasformó", lamentaba, después de 22 años con él. Al parecer, tal y como ella ha relatado, denunció a su ex y vivió situaciones muy delicadas al lado del padre de su hijo.

La muerte de su madre y su enfermedad

Para Eugenia Santana, la muerte de su madre el pasado mes de noviembre he ha provocado un tremendo dolor. "Mi madre ha sido mi vida, mi amiga, mi confidente, siempre me acompañaba", expresaba entre lágrimas. En un momento dado, la exmodelo dejó todo y decidió dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su madre: "Empezó a enfermar. Le cambiaban las pastillas. Estuvo luchando 17 años. Hace un año descubren que es enferma de Cadasil, una enfermedad rara. Es una enfermedad cerebrovascular y puede ser heredada", relataba, agregando que hace seis meses también se lo diagnosticaron a ella, "es duro saber que vas a terminar como has visto a tu mamá", y ahí escuando continuó el declive.

"Tengo depresión", confesaba. "Se me olvida comer, se me olvida bañarme. No tengo ganas de salir. Empiezo a encerrarme, solo tener vida mi madre, mi hijo (...) De repente, empezaba a regalarlo todo, prestar mi dinero, y se me olvidaban las llaves de casa. Y me diagnostican bipolaridad. Cuando escucho esa palabra digo, 'Dios mío, estás loca'", contaba. "La bipolaridad son estados depresivos máximo y estados de euforia. De estar tirada en la cama a dos semanas después querer comerme el mundo. No me importaba nada, hay momentos que dices no tengo ganas de seguir viviendo", explicaba.

Además, Eugenia Santana ha desvelado la cantidad de abusos que padeció cuando era modelo, incluso la intentaron comprar: "Yo era una niña en un cuerpo de mujer y me tuve que enfrentar a situaciones muy delicadas. Yo salgo Miss España siendo virgen. Mi primera relación fue con 24 años", confesaba.

¿Por qué acudió la Policía a su casa hace unos días?

Hace unos días, la Policía se personó en la casa de Eugenia Santana. Sin embargo, ella misma no sabe el motivo, ya que estaba con una amiga comiendo: "No sé quién llamó ni por qué razón". "Me hicieron bajar en pijama y no me dejaron subir más. Me llevaron a un hospital, a un lugar donde va gente que intenta quitarse la vida. Pero yo no he tenido la intención de quitarme la vida. Era un psiquiátrico, va a ser difícil de superarlo", terminaba de contar, admitiendo que estuvo cinco horas allí metida.