'Pasapalabra': cuál ha sido su mayor bote y quién se lo llevó

Muy pronto Pasapalabra dará el mayor bote de su historia: 2,2 millones de euros que irán a la cuenta bancaria de Orestes o Rafa, los concursantes que llevan más de doscientos programas juntos y miles de palabras descubiertas en un Rosco que no ha dejado de acumular dinero. Pero antes de esta enorme cantidad que darán en Antena 3, el formato, que por aquel entonces presentaba Jaime Cantizano, tuvo otro ganador que hasta ahora ha estado en el pódium de los triunfadores: Eduardo Benito, el participante que debutó en en el programa con 38 años, que en su primera tarde logró hacerse con 2.190.000 euros y que revolucionó por completo el plató al lograr una de las mayores hazañas conseguidas en el espacio.

Para muchos espectadores y seguidores del concurso Eduardo puede ser casi un completo desconocido, ya que a pesar de haber conseguido este hito televisivo nunca más volvieron a llamarle del programa ni para los especiales porque pocos meses después de su participación Pasapalabra saltó a Telecinco. "Me da rabia e incluso me cabreo porque yo también tengo mi corazoncito. Lo mío fue muy raro, porque yo llegué y gané el bote el primer día. Llamé al casting en verano de 2005, pero no me llamaron hasta el mes de diciembre y grabé en abril. No había ninguna palabra imposible, así que estaba convencido de que querían dar el bote", dijo el concursante en su participación en 2021 en ¿Quién quiere ser millonario?.

Además, Eduardo confesó que tenía claro que si el programa no quiere dar el bote simplemente no lo da porque es suficiente con hacer algunas preguntas imposibles para que ningún concursante logre acertar sus respuestas. "Salí a por el rosco, porque veía que lo querían dar. Es algo que notas, porque no había definiciones imposibles. Me mentalicé que tenía que responder palabra por palabra, a pesar de que antes teníamos muchísimo menos tiempo del que disponen ahora", reconoció el ganador del mayor bote de la historia del programa en sus 23 años.

Eduardo, que también ha participado en El juego de los anillos y regresó a Pasapalabra 17 años después como concursante, además confesó que "la experiencia fue maravillosa" y que fue al concurso a pasárselo bien y a pasar un rato agradable, pero que nunca pensó en llevarse el bote. De hecho, aunque su experiencia fue fugaz porque fue "llegar y besar el santo", el formato le pidió que siguiera concursando en días posteriores, algo que él hizo con mucho gusto.