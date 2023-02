La emoción de Pablo Díaz tras ganar el 'Duelo de Campeones de 'Pasapalabra'

Después de llevarse uno de los botes históricos de Pasapalabra (se embolsó 1.828.000 euros en julio de 2021), Pablo Díaz ha vuelto a hacer historia en el concurso de Antena 3. El violonista tinerfeño, que ha sido uno de los ocho concursantes que en la última semana ha disputado el llamado Duelo de campeones, se enfrentó el pasado martes 31 de enero contra Sofía Álvarez de Eulate, y se ha llevado un bote de 50.000 euros. Un momento muy emotivo en el que el protagonista ha pronunciado unas emotivas palabras mientras sonaba la novena sinfonía de Beethoven: "Estoy muy contento, pero quiero felicitar a Sofía porque lo ha hecho genial. Estoy agradecisímo no solo por el premio sino por estar aquí de nuevo. Y en una experiencia en la que me he tenido que enfrentar a los más grandes. Muy contento, es que ¡no te lo esperas!", ha dicho el participante.

Pablo ha contado que la sinfonía de Beethoven no ha sonado en Pasapalabra por casualidad, ya que el encargado de la música del formato de Antena 3 le había pedido consejo directamente para saber qué debería poner cuando alguno de los participantes se alzara como triunfador de Duelo de Campeones. "Me encanta este músico y compositor y justo esta semana he estado repansando sus partituras. Miguel me preguntó que cuál pensaba que debería sonar en la final y mira, es que pega muchísimo", ha dicho Pablo muy emocionado sobre esta liga especial en la que se ha enfrentado a algunos de los concursantes más carismáticos.

En la final de Duelo de Campeones, Sofía cometió un fallo con la letra O, pero lejos de abandonar continuó adelante hasta alcanzar los 22 aciertos. Eso sí, llegados a ese punto, la concursante bilbaína (ganó un bote de 466.000 euros en septiembre de 2021) arriesgó y protagonizó un segundo error, en la letra L, lo que automáticamente condujo a la victoria de Pablo Díaz. Aunque la participante hubiera acertado las dos palabras que le faltaban y el ganador, con 23 aciertos, hubiese fallado las dos últimas, no hubiese cambiado el final, ya que en caso de empate, en este torneo especial, el programa hubiese tenido en cuenta el número de aciertos de la primera vuelta, donde el tinerfeño obtuvo un mejor resultado.

Con la victoria de esta carrera de palabras en Duelo de Campeones Pablo vuelve a hacer historia y suma así un nuevo récord a su listado. Además de estar en el 'Club de los 100'; un selecto grupo en el que solo están quienes han estado al menos durante 100 entregas en el concurso, es el único concursante bicentenario (no solo en nuestro país sino también a nivel internacional), es la persona que más roscos jugados como concursante y ha conseguido llegar al 'Rosco' con el máximo registro de segundos.