¿Está El Rosco de 'Pasapalabra' en peligro?

¿Eres fan de Pasapalabra? Es posible que Antena 3 deba retirar una de las míticas pruebas que tiene el concurso, ya que la Audiencia de Barcelona ha ordenado a la cadena no seguir emitiendo El Rosco al entender que no es la titular de los derechos de propiedad intelectual de ese espacio. Pero no solo eso, además el órgano judicial impone también a Atresmedia una indemnización por daños morales de 50.000 euros. Por ahora la sentencia no es firme, pero la sección 15 de la Audiencia de Barcelona estima el recurso presentado por la sociedad holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V, que reclama ser dueña de los derechos del reto final del formato presentado por Roberto Leal, y anula la resolución del juez mercantil que permitió a Antena 3 continuar la retransmisión de la prueba.

La sentencia todavía admite recurso ante el Tribunal Supremo y fuentes cercanas a Atresmedia han confirmado a varios medios que apelarán la decisión de la Audiencia de Barcelona en un proceso que está previsto que dure al menos dos o tres años, un tiempo en el que Antena 3 continuará emitiéndo con El Rosco hasta que haya una resolución definitiva. El grupo audivisial alegó que la titularidad de los derechos de autor sobre este reto en el que dos concursantes deben acertar, a partir de una definición, una palabra por cada letra del abecedario había sido resuelta en una sentencia firme de la Audiencia de Madrid de septiembre de 2016, confirmada además por el Tribunal Supremo en septiembre de 2019.

Así, la justicia ha dado en dos ocasiones anteriores la razón a Antena 3 en los litigios que mantienen con la empresa holandesa MC&F. Pero ahora, según recoge la nueva sentencia de la Audiencia de Barcelona, El Rosco sería una creación original de sus autores, Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb (que utilizaron en The Alphabet Game), protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos derechos corresponden a la empresa de Países Bajos. En consecuencia, afirma la resolución, la explotación de dicha prueba por parte de Atresmedia, que tiene una licencia de ITV desde que este reto final se incluyera Passaparola, constituye una infracción de estos derechos.

Desde su salida de Mediaset (cuando empezaron los enfrentamientos judiciales por los derechos de El Rosco), ningún otro formato ha conseguido el mismo éxito que Pasapalabra y de hecho las audiencias no paran de subir. Mediaset ha intentado hacerle sombra con diferentes espacios de Sálvame; con otros concursos como Alta tensión, en el que estaba al frente el mismo presentador que en su versión en Telecinco (Christian Gálvez) y conYa son las ocho, una adaptación de Ya es mediodía, un espacio que aprovechó el tirón de Sonsoles Ónega pero que tampoco ha funcionado.