La reacción viral de David Summers tras las críticas en 'Pasapalabra': 'Si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis?'

La cosa no habría pasado de una simple anécdota de no ser porque David Summers lo vio un par de días después. El pasado martes se emitía un nuevo programa de Pasapalabra. Entre los invitados famosos estaba la cómica Ana Morgade. En una de las pruebas sonó Devuélveme a mi chica, el mítico tema de los Hombres G que, gracias a su nueva etapa triunfando, ha vuelto a ponerse de moda. En plató, Ana comenzó a corear el tema y a animar al público a seguirla. Hasta ahí, todo normal.

Pero cuando terminó de cantar, Morgade quiso comentar, tras insistir en que la canción "está muy bien", que había un par de insultos que no deberían usarse hoy en día y que la frase central del tema, "devuélveme a mi chica", estaba "muy mal, porque las mujeres no somos un bolso: no hay que devolverlo ni prestarlo ni robarlo". Roberto Leal, presentador del programa, apostilló: "Ha envejecido muy mal la letra de esa canción". Este corte se subió al perfil social del concurso añadiendo: "Damos la razón a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción". Esto fue definitivo para que David Summers reaccionara con cierto enfado hacia el programa, nunca hacia Ana.

El comentario de David se ha hecho viral

"La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa?", escribió David. Esta reacción del cantante de Hombres G ha levantado una enorme polvareda en redes. Desde el jueves, las respuestas a lo sucedido se cuentan por miles, tanto a favor como en contra de lo que se comentó en plató.

La reacción desmedida de los fans de Hombres G hacia Ana Morgade

Ana Morgade, por su parte, vio cómo un montón de fans de la canción se revolvían contra ella entre todo tipo de descalificaciones; esto ocurre meses después de la sentencia a su favor por las amenazas que denunció en 2019. Llueve sobre mojado para ella. "Llevo varios días leyendo lindezas de este pelo a propósito de algo que me parecía supernormal comentar", decía, mostrando uno de esos insultos vertidos contra ella. El ruido en torno a si la canción es apropiada o no actualmente continúa, y no tiene pinta de detenerse pronto.

Una segunda edad de oro para David y su banda

David Summers, que pertenece a una larga saga de artistas (su padre era el famoso dibujante y director de cine Manuel Summers y su tío el recientemente desaparecido Tomás Summers), está acostumbrado a que el éxito se vaya y regrese. Después de haber vivido una edad de oro con Hombres G entre los ochenta y los noventa, se separaron en 1993. Volvieron a reunirse en 1998, pero su verdadero resurgir ha sido en los últimos años: han estado de gira este verano cosechando numerosos éxitos y, por si eso fuera poco, Voy a pasármelo bien, la película estrenada este pasado agosto y cuyo hilo conductor era la música del grupo, ha cosechado excelentes críticas.

En su vida privada también tiene motivos para alegrarse: tras su divorcio en 2018 ha recuperado la ilusión junto a Christine, su novia. Sus hijos, los mellizos David y Lucía, están muy unidos a él, y superó, por fortuna, la peritonitis que padeció hace casi dos años. A sus 58 años, lo profesional y lo personal le sonríen. A pesar de pequeños disgustos como el protagonizado esta semana.