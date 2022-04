Fallece el productor y director Tomás Summers, descubridor de Chiquito de la Calzada y Paz Padilla

El mundo de la televisión llora la pérdida del director y productor, Tomás Summers, a los 76 años de edad. El guionista ha fallecido este sábado 23 de abril en su ciudad natal, Sevilla, a causa de complicaciones derivadas del coronavirus, según han informado medios locales. Tomás Summers estaba especializado en programas de variedades, musicales y de humor, cuando descubrió a numerosos humoristas muy conocidos como Chiquito de la Calzada, Paz Padilla, Felisuco, Manu Sánchez o Santi Rodríguez. Desde la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, de la que fue miembro fundador, le han querido homenajear, sumándose al dolor de la familia y alavando su trayectoria profesional: "Se suma al dolor y la tristeza por la pérdida de este mítico y querido profesional. En nombre de los académicos queremos enviar nuestro más sentido afecto y apoyo a su familia, compañeros y amigos en estos tristes momentos", escribían en su comunicado.

Desde la familia de Tomás Summers también han querido despedirse de él, lamentando la pérdida del director y productor de televisión, como su sobrino Daniel, hijo del cantante de Hombres G, David Summers: "Muy triste por la muerte de mi tío Tomás. Era un genio como lo fue mi abuelo y mi tío Guillermo. Le quería muchísimo", escribía el artista en su perfil público, recordando una anécdota con su tío Tomás, "recuerdo cuando estaba bañándome en la playa de La Antilla con él y lo pasábamos genial. Orgulloso de ser un Summers". No solo desde la familia han querido homenajearle, sino también amigos, artistas, famosos y hasta autoridades se han despedido de Tomás Summers con emotivos mensajes, entre ellos Sergio Fernández, más conocido como El Monaguillo: "Era una gran persona, me tenía muchísimo cariño y yo a él admiración y cariño. Me llamó hace muy poco, tenía muchos proyectos. Es el padre de muchos de nuestros artistas. Se ha ido Tomás Summers, un maestro, genio y amigo. Ya no te encontraré en Costa Ballena, pero brindaré por ti", lamentaba el cómico.

Tomás Summers nació en Mairena y era hermano de Guillermo -cara conocida en TVE- y tío de David Summers, el cantante de Hombres G. Tuvo sus comienzos en TVE, en el año 1963, acompañado de dos de sus hermanos -Manuel y Guillermo-, aunque no fue hasta los 80 y 90 cuando se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión. Su primera colaboración fue en los programas Todo y Fórmula todo, escribiendo y realizando píldoras de humor junto a Forges y su hermano Guillermo. También comenzó a trabajar como documentalista y guionista en El irreal Madrid o el magacín Siempre en domingo. Su primer programa de prime time de éxito fue en Canal Sur, Saque bola en 1989, durante dos temporadas. A lo largo de su trayectoria profesional, Tomás Summers siempre se ha encargado de crear numerosos proyectos.

Durante el verano de 1994 continuó con un formato humorístico en Antena 3, Genio y figura, que fue premiado con el TP de Oro al mejor programa de entretenimiento. Posteriormente, en 2005, empezaría su carrera como presentador de televisión, destacando en espacios como Hacemos el humor. Su pasión por la televisión le llevó a estar hasta sus últimos días trabajando por y para la pantalla pequeña. De hecho, su último proyecto fue Esto es lo que hay, un programa de Canal Sur donde combinaban humor y música, presentado por Rocío Madrid, Carlos Meni y Manuel Morera. Actualmente era el presidente de la productora Summers Producciones.

