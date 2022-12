¿Cuántas horas se preparan? ¿Cómo llevan la popularidad? La respuesta de Rafa y Orestes, estrellas de Pasapalabra

Más de cien programas juntos y miles de palabras descubiertas en un Rosco que no deja de acumular dinero. Orestes Barbero, de 25 años, y Rafa Castaño, de 32, se han convertido por derecho propio en dos estrellas de la televisión. Su sabiduría, el buen humor y la deportividad que muestran cada tarde en Pasapalabra han logrado que cientos de espectadores se enganchen al programa esperando ver a uno de ellos hacerse con el bote de dos millones de euros. Sentados junto a Pablo Motos, los compañeros han hablado de su “rivalidad” y la amistad que comparten, además de otras curiosidades como la manera en la que se preparan o si solo se dedican a preparar el programa en su día a día.

Orestes, concursante de 'Pasapalabra', consigue un hito mundial

VER GALERÍA

“Es tan bonito estar con alguien que es tan bueno y que saca lo mejor de ti, que en lo que te fijas es en disfrutarlo” aseguró Rafa que lleva casi 150 programas frente a Orestes. Reconoció sin embargo que compiten pues la cantidad que ha alcanzado el premio es muy sustanciosa. Explicó así que lo que ganan por cada uno de los programas no es suficiente para mantenerse. “Para vivir de esto tienes que juntar mucho dinero de golpe y ser capaz de invertirlo. Los concursos son un complemento a una vida en la que tú tienes tu trabajo y tus ingresos regulares, no sirven para solucionarte la vida” reconoció Rafa.

Los dos invertían más de doce horas (ahora ya muchas menos) en estudiar definiciones, sin duda una intensa dedicación para deleitar a una audiencia que alcanza el 20% de cuota de pantalla. “Ahora solo estudio dos o tres horas y en ratos libres a través de una aplicación que tengo en el móvil” contó Rafa, que estudió periodismo y abrió su propia librería, Caótica, en Sevilla. El método de Orestes se basa en reglas nemotécnicas, pero no invierte demasiado tiempo. “No dejo que el programa monopolice mi vida. Como estudio Filosofía, hago exámenes para relajarme” asegura.

VER GALERÍA

Sus apariciones en la pequeña pantalla durante tanto tiempo -Orestes ha batido un récord mundial acumulando 300 programas- han hecho que aumente su fama, algo que también tienen que gestionar. En este sentido Orestes aseguró que a veces se siente un poco desbordado porque no tiene suficiente tiempo para responder al cariño. “Si fuese más dosificado podrías atender a la gente pero a veces parece que no quieres. Hay personas para las que el programa es muy especial y a veces no puedo atender. Pero sí mando vídeos, saludos e intento mantener esa parte cercana”. Rafa se ha mostrado de acuerdo con su compañero, pese a que él no utiliza las redes sociales (solo tiene Twitter). Algo que ambos destacaron es cuánto les gusta ser la compañía de las personas mayores o de los que viven solos.

El concursante que acierta más palabras en el Rosco se lleva 1.200 euros esa tarde (y el derecho a volver a competir el siguiente programa), mientra que si empatan esa cantidad se divide, 600 para cada uno. Esa cantidad se va sumando hasta que alguno alcance el bote final, pero el ganador del Rosco, así lo han contado otros concursantes, no se lleva el acumulado que ha obtenido durante los programas, solo el premio del bote. Rafa y Orestes se han enfrentado ya en más de cien programas, superando la cifra que sumaron Jaime Conde y Orestes. A finales de marzo esta pareja se rompió después de que el primero no lograra superar la silla azul (se llevó casi 71.000 euros). Aunque la visita de los concursantes del programa a El Hormiguero suele producirse una vez que se ha entregado el bote, este todavía sigue acumulando euros. ¿Se entregará pronto? Sería el mejor regalo navideño para uno de ellos, sin duda.

Loading the player...

Conoce a Orestes Barbero, el concursante de 'Pasapalabra', que está en boca de todos