¡El amor da alas! Victoria Swarovski, heredera del imperio de los cristales, sale con Mark Mateschitz, heredero de Red Bull

Los hijos de las dos dinastías austriacas más ricas del mundo han cruzado sus caminos. Victoria Swarovski, heredera del lujoso imperio de cristales Swarovski, y Mark Mateschitz, heredero de Red Bull, se han enamorado. Y ahora este amor ha traspasado fronteras.

La atractiva austriaca, de 29 años, quien también es cantante y presentadora de televisión, se separaba recientemente de su marido, el inversor inmobiliario Werner Mürz, de 46 años, con el que contrajo matrimonio en junio de 2017, e iniciaba una relación con Mark, de 30 años, quien perdía a su padre Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, el pasado 22 de octubre, convirtiéndose así en el heredero de los millonarios negocios de su padre y en el millennial más rico de Europa.

Según informan medios alemanes, la pareja tuvo su primera cita en enero y desde entonces parece que no han dejado de verse. Los medios austriacos informan que Victoria y Mark fueron vistos juntos en la competición de esquí de Hahnenkamm, organizada en la estación Kitzbuehel. Austria, con motivo de la llegada del nuevo año, aunque por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. "Victoria está súper feliz" comenta una amiga de la heredera al diario Bunte.

Al parecer, Victoria Swarovski pasó la Nochevieja con su marido en Marbella, pero después no volvió a la casa que compartían en Múnich, sino que se mudó a la villa de la familia Swarovski en Kitzbühel. A finales de enero, como había hecho muchas veces en años anteriores, asistió a la carrera de Hahnenkamm -por invitación de Red Bull-, pero esta vez todo fue diferente, pues para entonces su círculo de amigos ya sabía que se había separado de su marido. Vici, como la llaman cariñosamente, se quedó soltera de repente después de once años de relación y Mark Mateschitz no dudó en pedirle una cita, pues al parecer Victoria le gustaba desde hace tiempo.

Si bien Victoria ha sido una estrella del pop desde 2009, su popularidad se disparó al ganar la novena temporada del programa de danza 'Let's Dance' ( la versión austriaca del programa '¡Mira quién baila!') en 2016.Dos años más tarde, se convirtió en la co anfitriona del programa y también fundó su propia marca de belleza. Su padre, Paul Swarovsk, es uno de los principales accionistas del imperio del cristal mientras que su madre ejerce como periodista.

Victoria, que nació en Innsbruck, Austria, también cantó el tema principal de Las crónicas de Las Crónicas de Narnia 3: La travesía del viajero del Alba. Ella y Mürz anunciaron su separación en un comunicado emitido por sus abogados la semana pasada cuando los rumores de crisis empezaron a hacerse insalvables. “Victoria Swarovski y Werner Mürz se han separado en términos amistosos. Se pide que se respete su privacidad y que se abstengan de realizar más investigaciones'.

Mientras tanto, Mateschitz, como hemos señalado anteriormente se convirtió en el heredero universal de su padre, Dietrich Mateschitz, el fundador de la multimillonaria empresa Red Bull, haciéndose con una participación del 49% en la empresa de su progenitor, quien fallecía a los 78 años. En el momento de su muerte, su patrimonio neto se estimaba en 23.000 millones de euros.

Mark, cuya fortuna se estima en 14.000 millones de euros, también heredó una serie de propiedades de lujo, desde una isla de Fiji hasta castillos austriacos, y una propiedad en el exclusivo Knightsbridge de Londres. Además, el mismo ya era propietario de su propia empresa de bebidas,Thalheimer Heilwasser, que obtiene agua de manantiales austriacos para elaborar sus productos.

A pesar de su privilegiada educación y de su enorme fortuna, los que le conocen dicen que tiene los pies en la tierra y que sabe manejar a la perfección el negocio que ha heredado debido a que trabajó en puestos de alto nivel en los años previos a la muerte de su padre.