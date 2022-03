Así es Gustav Magnar, el ‘príncipe’ del salmón, convertido en el hombre más rico de Noruega con 27 años

No ha cumplido los treinta y Gustav Magnar Witzøe ya puede presumir de tener una de las cuentas corrientes más envidiadas del planeta por la que campan a sus anchas más de 2.200 millones de euros. Sin embargo, Gus, como le llaman cariñosamente sus amigos, no puede ni ir al banco ni retirar dinero en efectivo, pues a pesar de haberse convertido en el hombre más rico de Noruega es su padre, quien por el momento, gestiona su fortuna. Pero… ¿de dónde proviene todo su patrimonio? Empecemos por el principio.

Nativo de la isla de Froya en el Mar de Noruega, este veinteañero es hijo de Gustav Witzoe, fundador y dueño de Salmar, una de las empresas de cultivo de salmón más grandes del país escandinavo. En 2013, su padre decidió cederle el 53% de las acciones de la empresa y así es cómo comenzó a amasar su gran fortuna. Sin embargo, y aunque Gustav es el heredero universal del negocio de su padre, de momento, no ha cogido las riendas de la empresa y se dedica a vivir la vida y dar rienda suelta a su prioridad vocacional, la moda.

Es por ello, que con su futuro más que blindado y tras terminar sus estudios de secundaria (no ha ido a la Universidad), Gus puso rumbo a Nueva York para probar suerte como modelo con el incondicional apoyo de su amigo, el estilista Jan Thomas. Alto, de pelo rubio, ojos azules y cuerpo musculado, al noruego no le costó trabajo que le contrataran y comenzó su carrera de modelaje respaldado por la agencia Next Models Worldwide. Trabajo que ha combinado con grandes inversiones en tecnología y en bienes raíces.

Con más de 129.000 seguidores en Instagram y convertido en toda una celebritie en su país, Gustav, como hemos señalado anteriormente es un vividor y como toda persona que lleva ese calificativo le encanta viajar, los coches de lujo y la ropa de marca. Eso sí, a la hora de elegir un destino, al “príncipe” del Salmón le surgen dudas, pues le gusta tanto esquiar en las montañas nevadas de Noruega como practicar deportes acuáticos en uno de sus lugares favoritos, Dubái donde suele escaparse, al menos, dos veces al año. Amante confeso de la velocidad, Gus también posee una gran flota de deportivos, entre los que ocupa un lugar privilegiado uno de los nuevos SUV de Lamborghini, el Lamborghini Urus. Sin embargo, esta pasión le ha traído algún que otro disgusto y tuvo que pasar dos semanas en prisión por conducir a 116 kilómetros por hora en una zona de 60 cuando volvía de camino a casa. “ Fue una experiencia extraña. Me sentí muy mal cuando sucedió. Ahora conduzco mucho más tranquilo” ha confesado a Dagbladet Magasinet .

Gus, que suele codearse con los miembros de la Casa Real Noruega, el príncipe Haakon es un gran amigo de la familia, tiene un brazo completamente tatuado y un perro llamado Aro, que es su compañero inseparable de aventuras. En cuanto a su situación sentimental, la verdad, es que esta sigue siendo un misterio. Los medios de comunicación de su país han especulado con la posibilidad de que este soltero de oro mantenga una relación con una chica llamada Vera Bekken, después de que ambos publicaran fotografías en los mismos lugares, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

