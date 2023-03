Un emocionado Luis Rubiales recuerda el grave accidente en el que casi muere una de sus hijas

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de fútbol, no ha podido contener la emoción mientras conversaba con Risto Mejide acerca de una de las duras vivencias que tuvo que afrontar con una de sus niñas. Padre de tres hijas, fruto de su matrimonio con la abogada Manuela Delicado Vega (de quien está divorciado desde hace once años), no puede ocultar el orgullo que siente cuando habla de ellas. “Mis hijas son fuertes, más fuertes que yo. Yo me considero un tío fuerte, pero lo de mis hijas no es normal” contó sobre Lucía, Ana y Elena, a quien cariñosamente llama “su futbolista”. “La mayor estudia Historia del Arte, es una tía muy sensible y con un compromiso grande consigo misma y con la sociedad. La mediana es la que más se parece a mí, quizá la más reivindicativa y es, además, una tía con una inteligencia bestial”.

Las adora y se notó en cada una de sus palabras, sobre todo cuando recordó el gravísimo accidente que tuvo una de ellas, que casi le cuesta la vida. “Me ha pasado que descubres un nivel de amor diferente, pero sobre todo en mi caso el miedo. Lo pasé muy mal con una de mis hijas. Tuvo un accidente y estuvimos en el hospital dos semanas con ella”. Con lágrimas en los ojos, Rubiales dijo que “se quedó a nada de morir en el acto”. Afortunadamente salió adelante aunque con algunas secuelas en el sistema motriz. “Tu hija va a tener siempre una especie de edema en una zona cerca del cerebelo, pero va a estar muy bien’” le dijeron.

Reconoció que se siente orgulloso de la educación que han recibido sus hijas y rescató una anécdota de su hija menor que le hizo especial ilusión, pues ocurrió en medio de la controvertida polémica que le ha salpicado por el supuesto cobro de comisiones. “La manera más bonita que ha tenido un ser humano en decirme ‘Te quiero’ la tuvo mi hija Elena” dijo explicando que se puso el número, 17, y el apellido de su padre en la camiseta en uno de sus partidos. “Yo no he tenido un momento malo, no he sentido debilidad nunca (…). Pero que tu hija diga ‘Yo soy tu hija, Rubiales, y aquí estoy’, con diez años que tenía entonces. La verdad que muy orgulloso”. Dijo que no considera que su matrimonio fuera un fracaso sino que simplemente pasaron a otra etapa.

En esta conversación en el programa Viajando con Chester se refirió Rubiales a las polémicas que en los últimos meses han sacudido el mundo del fútbol, desde el caso Negreira (se investigan los pagos sospechosos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, antiguo responsable arbitral), a la salida de Luis Enrique de la Selección española y su difícil relación con Javier Tebas, presidente de la liga de fútbol profesional. “Lo de Luis Enrique no fue una destitución, fue una no renovación. No se le ha renovado porque había un informe claro del departamento deportivo que decía que había que hacer cosas diferentes, pero lo cortés no quita lo valiente. Luis Enrique ha tomado decisiones muy valientes, ha traído a chicos muy jóvenes” dijo sobre el seleccionador.