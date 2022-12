Lionel Scaloni (la otra estrella del Mundial) regresa a Mallorca, donde vive con su mujer española y sus hijos

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, ya está en casa. El seleccionador, de 44 años, aterrizó el martes por la tarde en el aeropuerto de Son Sant Joan, de Palma. Venía de Buenos Aires, de haber celebrado allí el título de campeones del mundo, y fue recibido por un grupo de aficionados, con los que se hizo fotos y firmó varios autógrafos. Pero el momento más esperado fue cuando se reencontró con sus dos hijos, Ian, de diez años, y Noah, de seis. Los niños corrieron a sus brazos y se fundieron en un largo abrazo. Después, el técnico protagonizó un romántico beso con su mujer, Elisa Montero, exjugadora de voleibol y oriunda de Mallorca. Tras esta cálida bienvenida, la familia se fue a comer al restaurante italiano l'Artista, de Son Moix.

- Lionel Scaloni, entre lágrimas y con su hijo en brazos, le dedica el Mundial a sus padres

VER GALERÍA

Lionel tiene fijada su residencia en la isla balear, concretamente, en el municipio de Calviá, en una pequeña urbanización. Cabe recordar que el argentino jugó durante 18 meses (de 2008 a 2009) en el Mallorca, cedido por el Lazio, y se enamoró del lugar. Además, allí encontró a la mujer de su vida. "A Elisa la conocí en Mallorca. Fue muy loco porque me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio y la conocí. Yo tenía 31 y ella, 29", contó en una entrevista para ESPN. "Ella jugaba al vóley. Le dije: 'Me gustas, pero me tengo que volver a Italia. ¿Qué haces? ¿Quieres venir conmigo?'", le preguntó a la que con el tiempo se convertiría en su esposa. Ella no lo dudó. "Al día siguiente me dijo que sí, dejaba todo y venía. Nos fuimos a Roma y llevamos 15 años juntos", contó.

VER GALERÍA

El técnico disfrutará de unos días de vacaciones en Mallorca antes de regresar a Buenos Aires para firmar su renovación con la selección argentina, según confirmó el presidente de la AFA Chiqui Tapia. "No tengo dudas de que va a seguir siendo el director técnico de la selección", dijo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Lionel y Elisa llevan una vida muy tranquila en Calviá. No suelen acudir a eventos públicos. Prefieren el anonimato y aprovechar su tiempo libre para practicar ciclismo. Esta afición le ha jugado malas pasadas al técnico. En abril de 2009 fue atropellado por un coche mientras iba en bicicleta por Portals (Mallorca). El seleccionador argentino tuvo que ser ingresado en el Hospital de Son Espases y su estado fue valorado entre leve y moderado tras sufrir un fuerte traumatismo facial.