El entrenador de Argentina Lionel Scaloni, entre lágrimas y con su hijo en brazos, le dedica el Mundial a sus padres

El seleccionador Lionel Scaloni rompió a llorar ante las cámaras de Televisión Española al proclamarse Argentina campeona del Mundial. El entrenador, con su hijo pequeño en brazos, se emocionó hasta las lágrimas al hablar del triunfo de su selección, la Albiceleste, tras derrotar a Francia en la tanda de penaltis. "Todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar, sobre todo para la gente", comenzó diciendo el técnico con una emoción en el rostro que conmovió a todos los espectadores. Scaloni reconoció que las emociones más fuertes las vivió los partidos anteriores, pero con el resultado obtenido, se sintió liberado. "Estoy orgulloso. Estoy menos emocionado que otros días, pero estoy liberado. Este equipo solo me causa orgullo, es todo de ellos", señaló mientras pedía a todo el mundo que disfrutara de este momento porque era algo "histórico".

"Le quiero decir a la gente que disfrute porque este es un momento histórico. No puede ser que hayamos sufrido tanto, fue un partido perfecto, pero estamos hechos para esto, para sufrir. El fútbol tiene estas cosas. Es un grupo increíble, que a veces me emociona. Con los palos que recibimos, ganar así tiene el doble de mérito", continuó. "Es un momento histórico para nosotros, para nuestro país, para estos chicos y para todos los que quieran jugar para la Selección Argentina... Todavía no me doy cuenta, pero es lindo ser campeón del mundo".

Y por último, no quiso olvidarse de sus padres, a los que quiso dedicarles la Copa del Mundo: "Uno siempre se lo dedica a la familia, yo se lo dedico a mi padre si me está viendo, que creo que sí, y a mi mamá, ellos me dieron una manera de ver las cosas, de no bajar los brazos e ir siempre para adelante sin ir en contra de nadie", concluyó Scaloni, emocionadísimo.

Su esposa, la española Elisa Montero

Fue una noche de grandes emociones, y en sus dedicatorias tampo podía faltar su esposa, la española Elisa Montero, y sus hijos, con quienes bajó al campo y abrazó tras el triunfo. "Simplemente gracias Eli", le dijo a su mujer, junto a una foto en la que aparecen abrazos sobre el césped del Estadio Lusail. Lionel y Elisa se conocieron en 2008. Ese año, él jugaba n el Mallorca después de que el Lazio italiano le cediera al equipo español durante un tiempo. Entre ellos se produjo el flechazo, ella jugaba al voleibol y el deporte los unió. "A Elisa la conocí en Mallorca. Fue muy loco porque me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio y la conocí. Yo tenía 31 y ella, 29″, contó en una entrevista para ESPN. “Ella jugaba al vóley. Le dije: ‘Me gustas, pero me tengo que volver a Italia. ¿Qué haces? ¿Quieres venir conmigo?'", le preguntó a la que con el tiempo se convertiría en su esposa. Ella no lo dudó. “Al día siguiente me dijo que sí, dejaba todo y venía", y se marcharon a Roma. Desde entonces llevan catorce años juntos y son padres de dos hijos.

Elisa siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano. Pero si alguien ha sido verdaderamente el gran apoyo en la carrera del exfutbolista y entrenador ha sido ella, su mujer fue la persona que le ayudó a salir de la depresión cuando dejó el fútbol. En 2012 nació Ian, el primer hijo de la pareja, que tiene ahora 10 años, y cuatro años después dieron la bienvenida a Noah, de seis, y que se convirtió en protagonista durante las declaraciones de su padre tras levantar el trofeo que le acredita como el otro 'héroe' del Mundial.

