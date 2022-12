Antonela Roccuzzo comparte su orgullo y su álbum personal de la emocionante victoria de Messi

¡Argentina campeón! El mundo entero se volvió loco tras la victoria de los albicelestes en el mundial en un partido de infarto que hizo sufrir a los aficionados hasta el último segundo. Pero lo lograron y Messi por fin alzó la copa que coronaba a su selección después de más de tres décadas, un sueño que compartió con su apoyo más incondicional, el talismán que le acompaña en su exitosa carrera: la familia. Su mujer Antonela se emocionó en las gradas del estadio junto a sus tres hijos, y no es para menos tras los dos goles que marcó su marido. Entusiasmada escribió varios mensajes en sus perfiles que apenas reflejan un ápice de la alegría que la embargaba. “Mi campeón” puso junto a una foto del jugador con la copa. Le dedicó además unas palabras llenas de orgullo, en las que reconoce su esfuerzo y dedicación.

“Campeones mundiales. No sé ni como empezar... qué orgullo mas grande que sentimos por vos. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio, sos campeón del mundo. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, ¡lo que deseabas conseguir esto! Vamos Argentina”. Junto a esta felicitación, sin duda la más significativa para el jugador, compartió Antonela algunas de las imágenes que tomó en la gran final abriendo así su álbum personal para mostrar la euforia de sus tres hijos Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (4) que se abrazaron a su padre en el campo, igual que Celia, la madre del jugador, y sostuvieron la preciada copa en sus manos. Se llevaron además de recuerdo un trozo de la red de la portería así que nunca olvidarán esta experiencia.

“Mi familia siempre está en mi cabeza. A mis hijos, porque ya son grandes y lo entienden todo. Lo sufren, lo disfrutan... Estoy muy feliz de compartir estos momentos con ellos. Es mi primer Mundial con mis hijos siendo ya grandes y ellos también están felices. Es muy lindo poder ver a mis hijos ahí y verlos disfrutar” decía el jugador estas pasadas semanas durante la competición. Él ha sido una de las figuras clave para la selección pues ha marcados tantos en cada una de las fases que ha superado el equipo hasta llegar a la final del domingo 18 de diciembre (en este último encuentro marcó dos goles).

También él quiso compartir sus sentimientos tras esta noche histórica. “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… ¡Lo logramos!”, escribió recibiendo las felicitaciones de compañeros como Jordi Alba, Rodri de Paul, Sergi Roberto, Marc Bartra y el Barça, equipo que le vio nacer como jugador.

