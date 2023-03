Austin Butler y Kaia Gerber, la pareja de moda más esperada de los Oscar

Desde su debut oficial en la Gala MET 2022, Austin Butler (31) y Kaia Gerber (21) se han convertido en una de las parejas más populares del momento. Los novios siempre se han mantenido discretos a la hora de hablar sobre los asuntos referidos a su relación sentimental, pero eso no significa que se escondan o que no presuman de su amor allá por donde van, dejando románticas estampas en las que derrochan cariño y complicidad.

VER GALERÍA

El comienzo de su historia de amor pilló a muchos por sorpresa, porque llegó a los pocos meses de que ambos pusieran punto y final a sus respectivos noviazgos. El exniño Disney había estado casi diez años junto a Vanessa Hudgens, que se ha prometido con su nuevo chico, mientras que la hija de Cindy Crawford había mantenido un breve idilio con Jacob Elordi, otro de los actores más populares entre las nuevas generaciones. Estas ilusiones no prosperaron y el destino quiso que sus caminos se cruzasen.

VER GALERÍA

Poco a poco han ido afianzando su relación, sabiendo compaginar a la perfección su esfera íntima con sus ajetreadas agendas profesionales, ya que ambos se encuentran en uno de los momentos más dulces de sus respectivas carreras laborales. Mientras que el artista se ha consolidado en la industria cinematográfica gracias a su papel protagonista en el biopic del Rey del Rock, la maniquí ha desfilado para grandes casas fashion y es pura inspiración a la hora de vestir, porque consigue agotar cada prenda que se pone a los pocos minutos, lo que la llevó a lanzar una colección cápsula en colaboración con Zara.

VER GALERÍA

La curiosa coincidencia que unirá al exnovio de Kaia Gerber, Jacob Elordi, con su actual pareja Austin Butler y tiene que ver con Elvis Presley

De la misma manera, gracias a su físico privilegiado y a su gran sentido de la moda, tanto Austin como Kaia se han convertido en icónos de estilo. Cada vez que pisan una alfombra roja entran en la lista de celebridades mejor vestidas, luciendo modelos a conjunto, siempre en tendencia, pero con ese toque original e innovador con el que consiguen marcar la diferencia. Por este motivo, son unos de los rostros más buscados por las firmas de moda y belleza más prestigiosas de todo el mundo.

VER GALERÍA

Por ahora, Kaia se ha querido mantener en un segundo plano en las entregas de premios en las que Austin opta a algún galardón, no posando juntos y cediendo así todo el protagonismo a su chico. No sabemos si asistirán dados de la mano a la gala de los Oscar, una noche cargada de emociones para el intérprete que está nominado en la categoría de Mejor Actor por su magistral actuación en Elvis. De lo que no cabe duda es que esa sería una de las fotografías más deseadas y bonitas que nos puede ofrecer la gran fiesta del cine norteamericano.

VER GALERÍA

Austin Butler habla de las secuelas que le han quedado después de dar vida a 'Elvis'