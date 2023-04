Zendaya sube al podium de los mejor pagados de la tele: cobrará un millón por cada capítulo de 'Euphoria'

Sin duda Zendaya, de 26 años, es una de las jóvenes actrices más carismáticas del panorama actual. Esta exchica Disney que comenzó su carrera en la serie Shake it up se ha convertido en referente de la generación Z gracias a su papel en la serie Euphoria. La ficción, que explora los problemas a los que se enfrentan los adolescentes en su camino a la madurez, ha grabado ya dos temporadas de éxito por las que la intérprete ha ganado dos premios Emmy y un Globo de Oro. Las audiencias no dejan de batir récords y está a punto de arrancar una tercera temporada que seguirá la historia de Rue Bennett, personaje que interpreta Zendaya, que además ejerce de narradora en primera persona de la trama.

Será en esta serie de episodios cuando el caché de la actriz aumente considerablemente pues, como se ha informado, ha llegado a un acuerdo con la cadena HBO por el que cobrará un millón de dólares por capítulo (casi 930.000 euros). Fuentes cercanas a la negociación explican a RadarOnline que esta cantidad se obtuvo después de que la actriz y su equipo solicitaran a la cadena ajustar los términos de su contrato. Se convierte así en la actriz mejor pagada de la serie, por encima de compañeros como Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow, Angus Cloud y Alexa Demie. Alcanza además a otras estrellas que también tienen contratos millonarios de semejante cuantía en la pequeña pantalla como, por ejemplo, Michael Keaton, que protagonizó la miniserie Dopesick, y de Elisabeth Moss por su participación en Shining Girls (no se ha puesto fecha a la segunda temporada).

En esta prestigiosa lista figuran además nombres como Jason Sudeikis, por su participación en Ted Lasso, Harrison Ford y Helen Mirren por el spinoff de Yellowstone en 1923, y Chris Pratt por su papel en The Terminal List, serie de Amazon. En el caso de Kevin Costner por ejemplo su caché sería de un millón doscientos mil dólares (más de un millón cien mil euros) por cada episodio de Yellowstone. Una cantidad superada con creces por John Krasinski que gana unos dos millones de dólares (más de un millón ochocientos mil euros) por capítulo de la serie Jack Ryan. En este caso la cantidad aún sería mayor pues Krasinski es también productor ejecutivo de la serie.

Zendaya sube así al podium de las actrices con mayor potencial de su generación. En apenas tres años habría triplicado su capital gracias a su aparición en la pequeña pantalla pues, si en 2018 su fortuna se calculaba en cinco millones, tras el estreno de la tercera película de Spiderman en 2021 junto a Tom Holland, de quien se enamoró durante el rodaje, se cifra en unos quince. No solo es uno de los rostros con más talento en el cine, los títulos en los que aparece y sus premios la avalan, sino que además se ha convertido en una de las artistas con más estilo en la alfombra roja. Su personalidad y carisma enamoran a la cámara cada vez más pendiente de sus elecciones de vestuario, que destacan por su modernidad y frescura. No tiene además problemas Zendaya en mostrar su naturalidad cuando se quita los tacones, dejando a sus fans entrar en su esfera más íntima.