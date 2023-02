¡Cómo han crecido! El espectacular cambio que han dado los hijos de Matthew McConaughey

Matthew McConaughey y Camila Alves formaron una bonita familia junto a sus hijos Levi, Vida y Livingston. Cuando eran pequeños era habitual verles junto a sus padres, sin embargo ahora que se han hecho mayores no es frecuente que aparezcan en ningun evento, salvo en alguna escena cotidiana del día a día que comparten sus célebres papás, que nos permite ver cómo han crecido y el gran cambio que han experimentado. Camila Alves ha publicado una foto de su marido ejerciendo una de las muchas profesiones que tiene por hobbie, la de peluquero.

La modelo brasileña ha querido mostrar este bonito momento entre padre e hijo cuando el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club se disponía a cortarle el pelo a Livingston, de 10 años, ante la presencia de su hermano mayor Levi, de 14 y uno de sus perros que contempla la escena. "Entonces sucedió esto... ", escribió Alves, en el pie de foto refiriéndose a que su hijo pequeño se cortó la melena. Desde la última vez que les vimos hemos apreciado un gran cambio en ellos. Levi, el mayor, es el que más recuerda al protagonista de Cómo perder a un chico en 10 días al haberse cortado el pelo y teñido de rubio, mientras que el pequeño Livingston es una mezcla de sus bellos padres.

La pareja también comparte a su hija Vida, que cumplió 13 años en una escapada familiar a Hawai el mes pasado, de la cual Alves McConaughey compartió fotos a principios de este mes. "El tiempo vuela... ¡13! ¡Eres mi rayo de sol Vida! Tu nombre explica todo sobre ti, 'vida'", señaló la feliz mamá. En ellas se les veía a los tres hijos de Matthew McConaughey con el pelo largo.

El pasado 28 de diciembre celebraron el cumpleaños del menor de sus hijos y compartieron la foto de su hijo apagando las velas de una tarta de cumpleaños con el tema de Minecraft. "Nada lujoso... solo nosotros...", escribió Alves. La modelo, de 41 años, contó cómo su hijo quiso celebrar este día tan especial como cualquier niño de su edad. "¡Todo lo que quería hacer era ir a Altitude, el lugar de trampolines en Austin y un pastel de helado!", dice orgullosa su mamá, que ha tratado de inculcar a sus hijos la sencillez y la humildad desde que eran niños.

"¡¡Que tu corazón, hijo mío, mantenga su sencillez a medida que creces en este mundo complicado!!" "¡Me desafías y me enseñas a diario por eso estoy agradecido! ¡Eres una bendición", le dice al pequeño Livingston.

El intérprete y la modelo, que se dieron el "sí, quiero" el 9 de junio de 2012 en una boda de ensueño celebrada en Texas, no pueden creer cómo pasa el tiempo de rápido. La familia ha optado por disfrutar de cada momento y llevan una vida bohemia y tranquila alejada de los focos. Cuando el actor tiene algún rodaje, no lo dudan y todos viajan con él. "Somos como un circo ambulante", asegura Camila, aunque señala que no cambiaría nada de su vida. Ante toda la pareja quiere que sus hijos conozcan mundo y tengas experiencias que les enseñen la vida fuera de las aulas. Se consideran una familia nómada y muy aventurera.

McConaughey ahora está en negociaciones para ser el nuevo protagonista de un nuevo spin-off de Yellowstone, la serie protagonizada por Kevin Costner en 2018, y pondrá voz a Elvis Presley en la nueva serie de animación Agente Elvis. Una producción en alza, después del éxito de la reciente película biográfica de Baz Luhrmann, protagonizada por Austin Butler.