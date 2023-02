Matthew McConaughey revela que hizo 'Como perder a un chico en 10 días' por consejo de una vidente

En febrero de 2003, se estrenaba Cómo perder a un chico en 10 días. Aunque la película dirigida por Donald Petrie recibió múltiples críticas, varias personas la calificaron como demasiado predecible, veinte años después, vemos que eso no importó: se convirtió en un éxito de taquilla, y, además, ha sido recordada con mucho más cariño, como una comedia romántica emocionante, con un trasfondo feminista que se apoya y juega hábilmente con los tópicos de una novia.

Precisamente, este largometraje catapultó la carrera profesional de Matthew McConaughey (53). Ahora, el actor reconoce que en un principio no sabía si aceptar el papel de Ben Barry, pero fue un adivino quién le hizo cambiar de opinión: "Recuerdo haber considerado si lo iba a hacer o no una noche mientras caminaba por Sunset Boulevard. Me preguntó ¿Puedo decirte tu fortuna muy rápido? Hay una película que estás considerando en este momento. Es una comedia romántica. Tienes que hacerla o será uno de los mayores arrepentimientos de tu vida. Va a ser genial, será una experiencia increíble y vas a ganar un montón de dinero”, declaraba en una reciente entrevista con Variety.



De la misma manera, el intérprete bromeaba sobre si era realmente un adivino o alguien enviado por el estudio, puesto que Kate Hudson, la protagonista femenina, había insistido que quería a la estrella de Interstellar como compañero de reparto. Fuera como fuese, no se arrepiente de la decisión tomada y guarda grandes recuerdos de la cinta al igual que sus miles de admiradores, porque, si bien hace ya 20 años que conocimos la historia de Andie y Ben, ahora podemos decir alto y claro que no ha caído en el olvido y es que una nueva generación la ha hecho viral en las plataformas sociales. Hudson confiesa que se siente muy agradecida por todo el cariño que está recibiendo por miles de jóvenes además de la segunda vida que está teniendo la ficción: "Se vuelve a ver", asegura durante la ceremonia de los Critics Choice Awards.

La carrera de Matthew McConaughey es cuanto menos curiosa. Empezó en el cine con Movida del 76 de Richard Linklater, se puso a las órdenes de Steven Spielberg en Amistad y después hizo Planes de boda con Jennifer Lopez. En los 2000 compaginó comedias románticas como Sahara, Novia por contrato y Como locos a por el oro con thrillers, películas de aventuras, todo antes de darle un vuelco radical a su carrera cinematográfica en 2012 con Mud y El chico del periódico. Un cambio de rumbo que le valió un Oscar en 2013 con Dallas Buyers Club. El próximo proyecto cinematográfico donde podremos ver al artista será en la película Dallas Sting, donde interpretará al entrenador de fútbol de la sección femenina de Estados Unidos.