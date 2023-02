Recordamos la vida y la trayectoria de Alicia Senovilla, ¿qué ha sido de una de las presentadoras estrella de los 90 y 2000?

Alicia Senovilla es una de las presentadoras más míticas de la televisión. Nacida en Madrid y a punto de cumplir 54 años, tenía solo 20 cuando dejó su carrera de Turismo para meterse de lleno en el mundo de la pequeña pantalla. La periodista, que fue una de las comunicadoras más exitosas de finales de los 90 y principios de los 2000, comenzó como ayudante de producción llevándole café a Pedro Piqueras, fue locutora de radio (en la delegación de Cádiz de RTVE), fichó por Telecinco, donde saltó a la pantalla con un formato de entrevistas en el que era sustituta, y gracias a su trabajo logró convertirse en una de las reinas de las mañanas en Antena 3, compitiendo incluso contra la gran María Teresa Campos.

Con Las Tardes de Alicia, que se emitió a finales de los 90, la presentadora consiguió gracias a su alegría, buen humor y espontaneidad ganarse el cariño del público en poco tiempo. Pero no solo eso, entre 1999 y 2004 se puso al frente de Como la vida misma, un programa que fue líder de audiencia, y en 2006 terminaría dejando la televisión nacional para trabajar en varias cadenas autonómicas en las que ha continuado desempeñando su profesión.

Fue por aquel entonces cuandoSenovilla comenzó a trabajar con Belén Esteban, que se estrenó como colaboradora en su programa y empezaba a confesar su historia personal con Jesulín en los 2000. "No todo el mundo creía a Belén, di la cara por ella muchas veces. La he cuidado, la he mimado, y ella lo sabe y no me lo ha agradecido, pero no pasa nada", dijo en El español. La relación entre ambas se rompió al poco tiempo de trabajar juntas y a pesar de que Alicia consideraba a Belén como una amiga e incluso como una "hermana mayor", la colaboradora de Sálvame ha dejado claro que solo fueron compañeras y que quien confió en ella fue Chelo Montesinos, la directora del espacio.

Senovilla, que actualmente disfruta de su trabajo en el programa A tu vera de la televisión de Castilla La-Mancha, tiene dos hijos (Candela y Erasmo) de su anterior relación, Erasmo Úbeda, aunque desde hace doce años tiene el corazón ocupado gracias a José Manuel Gómez Villar, el cirujano estético que ha operado a varios colaboradores de la televisión. Además, hace unos años que la presentadora confesó que había sufrido un aborto cuando estaba dando a luz. "Cuando estaba de parto, el médico apagó el monitor, me cogió la mano y me dijo: 'No te la vas a llevar a casa. A la niña se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego. Lo peor fue que tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta. Me dieron la opción y la doné a la ciencia", explicó en la Ser.