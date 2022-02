Alicia Senovilla se pronuncia tras vivir la noche más surrealista de toda su carrera televisiva

Alicia Senovilla vivió anoche uno de los momentos más surrealistas de su carrera. La presentadora fue testigo del desmayo en pleno directo de Sandrina, una de las concursantes del programa A tu vera, de Castilla-La Mancha Media, y la posterior crisis nerviosa de la madre de la artista, que se encontraba entre el público. Todo sucedió al final de la gala, cuando Sandrina se quedó en blanco mientras interpretaba la copla Triniá. “Pintaba Trini pura y hermos...ay, perdón”, dijo la concursante, llevándose las manos a la cara con desesperación. "¿Puedo empezar otra vez?”, preguntó. ”¡Por favor! ¡Que me la sé entera! ¡Que me la sé entera! ¡Que me la sé entera!”, insistió.

El equipo del programa permitió que retomara la actuación, pero Sandrina, tras entonar una estrofa, se detuvo y cayó desplomada al suelo. La cantante fue atendida por sus compañeros y rápidamente comenzó a gritar. "¡Mamá, mamá, que estoy bien!", dijo al ver que su madre, en la grada, estaba sufriendo un ataque de nervios. ″¡Mi madre, mi madre! ¡Mama, que estoy bien!", se escuchaba con desesperación mientras el pianista del programa y Pepe 'El marismeño', miembro del jurado, no daban crédito a lo que estaba pasando.

Tras varios segundos de confusión, Alicia Senovilla se puso delante de las cámaras para explicar a los espectadores qué estaba pasando y despedir la emisión. "Señores, ehh... Estamos un poco... sorprendidos. Bueno, ehh... Sandrina se ha sentido... yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada... ehhh... y bueno, nos marchamos y les esperamos el próximo sábado a las diez de la noche", dijo totalmente asombrada. "Yo creo que al final los nervios no son buenos compañeros", aseguró mientras movía su abanico.

Esta mañana, ya con más calma, la presentadora se ha pronunciado sobre lo ocurrido anoche en el plató de A tu vera. "El final de la gala de ayer fue... imprevisible y si me lo permitís, triste. Un mal momento para nuestra concursante y su mamá y un susto para todo el equipo del programa, que más allá de retransmitir esos momentos delicados, decidió terminar la gala y despedirnos hasta la próxima semana", ha explicado junto a esta foto en la que aparece con todos los concursantes.

Alicia Senovilla ha asegurado que la gala de anoche prometía ser "emocionante" al ser la semifinal, pero nunca pensó que pudiera terminar de esa manera tan abrupta. Afortundamente, "todo quedó en un susto", ha dicho. "Sandrina y su mamá están bien y el próximo sábado, a las 22:00 horas, en A tu vera os contaremos todo y viviremos la gran final", ha finalizado.

