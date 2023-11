Conoce a Candela, la guapísima hija mayor y ‘confidente’ de Alicia Senovilla, que acaba de cumplir 21 años

Alicia Senovilla ha dedicado unas emotivas palabras a su hija Candela por su 21 cumpleaños. La presentadora es una madre orgullosa de dos hijos, fruto de su historia de amor con Erasmo Úbeda, de quien se divorció en 2014, tras más de 18 años juntos, y con el que guarda una buena relación. La conductora de Juntos en Telemadrid ha contado en varias ocasiones que sufrió un aborto cuando ya estaba nueve meses y le quedaban pocos días para dar a luz; una niña que hubiera nacido entre Erasmo y Candela.

Alicia Senovilla se pronuncia tras vivir la noche más surrealista de toda su carrera televisiva

Candela nació el 15 de noviembre de 2002 y desde entonces se ha convertido en la mayor confidente para su madre, Alicia Senovilla. La joven, según muestra ella misma en sus redes sociales, es una amante de la naturaleza y de los viajes. Cuando sus estudios de Educación Infantil se lo permiten, siempre aprovecha para realizar una escapada con sus amigos. El pasado mes de septiembre pasó unos días rodeada de sus compañeros haciendo surf en unas impresionantes playas. Además, la hija de la presentadora ha encontrado el amor, en su compañero de vida, Roi, con el que lleva más de cuatro años juntos. La pareja, por el momento, no ha abandonado el nido familiar, pero comparten mascota, un Golden Retriever, Coco.

Recordamos la vida y la trayectoria de Alicia Senovilla, ¿qué ha sido de una de las presentadoras estrella de los 90 y 2000?

Con motivo de su cumpleaños, esta semana Alicia Senovilla le dedicó a su hija una bonita felicitación por su 21 cumpleaños. “¡Felicidades, Candela! Hace 21 años que llegaste, casi sin avisar -38 semanas- y llorando a pleno pulmón”, ha comenzado escribiendo Alicia Senovilla, confesando cómo la joven llegó a su vida una semana antes de lo esperado. “Tenías muchas ganas de salir... y es que siempre has sido muy impaciente -casi tanto como tu abuelo-. Eres una auténtica escorpión ‘apasionada’ con todo lo que haces y dices. Era un día gris, lluvioso y nublado, pero abriste los ojos, esos ojos azules -heredados de tu abuelo- y salió el sol”, ha continuado diciendo junto a un carrusel de cinco fotografías.

Alicia Senovilla se despide de su padre 'con el corazón roto'

Desde que Candela era muy pequeña, ha tenido una relación muy especial con Alicia. Ambas están muy unidas y no dudan en mostrar este afecto en sus respectivas cuentas. En las cuatro primeras instantáneas se puede ver la complicidad que tienen madre e hija: “Te has convertido en mi amiga y mi confidente. Me has ayudado y me has entendido. Siempre juntas, en lo bueno y en lo menos bueno, pero juntas siempre. Y aún así siempre serás mi niña. Orgullosa de ti y de la persona en la que te has convertido. ¡Eres la mejor!”, ha terminado relatando la periodista.

Alicia Senovilla, sin 'tiempo para tener pareja' dos años después de su divorcio

Además, la orgullosa madre también ha querido recordar la que ha sido una de las personas más importantes para ella, pero también para su hija: su padre y abuelo de Candela, que falleció el 21 de noviembre de 2021. “Solo nos falta cerquita tu abuelo: ‘la niña de mis ojos’ decía, por muchas perrerías que le hicieras —véase la última foto— y es que noviembre era vuestro mes —los dos escorpiones—, vuestra fiesta… pero lo seguiremos celebrando y él seguirá la fiesta desde el cielo”, ha terminado escribiendo. En la quinta y última imagen que Alicia Senovilla ha compartido con sus seguidores, se puede ver a su hija cuando era muy pequeña junto a su abuelo, al que pintó igual que ella y con el que tenía una bonita relación.