¡Nueva pareja! La 'influencer' Andrea Dalmau, exnovia de Cepeda, sale con el futbolista Munir

Munir El Haddadi, jugador del Getafe, está enamorada de la 'influencer' Andrea Dalmau, que se dio a conocer por su noviazgo con Luis Cepeda Fernández, más conocido como Cepeda. La nueva pareja ha confirmado su relación con una publicación que no deja lugar a dudas. El pasado 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, compartieron varias fotos con sus seguidores y un icono en forma de corazón. La reacción de sus amigos no se hizo esperar. "¡Qué viva el amor!", escribió el futbolista Ivan Rakitic. ¡Yeeepaaa!", añadió el piraguista olímpico Javier Hernanz. La cantante Vicco, por su parte, exclamó: "Guapos".

La publicación de Munir y Andrea acumula más de 145.000 likes. El jugador marroquí, de 27 años, tiene 2,9 millones de seguidores mientras que la 'influencer' catalana, de 21 años, tiene 218.000. Por lo que publica en sus redes sociales, la joven se define como actriz y su lema de vida es el siguiente: "Las mujeres que se portan bien rara vez hacen historia". Además, si revisamos sus fotos, descubrimos que adora la moda, los deportes de riesgo y viajar con sus amigas.

Andrea se dio a conocer a finales de 2021 cuando la revista ¡HOLA! publicó sus imágenes más románticas con Cepeda. La pareja fue sido fotografiada mientras disfrutaba de la noche madrileña junto a varios amigos, entre los que se encontraba la hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz. Sus besos confirmaban lo enamorados que estaban y el cantante gallego eligió a Andrea como protagonista de uno de sus videoclips.

Sin embargo, la diferencia de edad que existía entre ellos (Cepeda tenía en aquel momento 32 años y su novia 19) fue muy criticado. "Yo no soy pederasta, me gustan las personas, ya tengas 20, 30 o 40 años. He tenido novias de mi edad, de 32, de 28 o de 25, y ahora de 20. Hacer viral que yo sigo un patrón es ir a hacer daño, sinceramente. Hay gente que ya no me escucha por eso. ¿Me lo merezco? No lo sé... pero no lo he estado pensando estos días que he estado en la cama metido y el caparazón se ha ido a la mierda, y no me he dado cuenta", denunció en redes sociales.

Finalmente, la pareja puso punto y final a su relación en mayo de 2022. El cantante y la influencer borraron todas las fotografías que tenían juntos y Andrea, cuando sus seguidores le preguntaban que tal le iba en el amor, respondió así de tajante: "Parece que siempre me entrego a quien no es para mi".