Así es la vida de Claudia Molina, la hija mayor de 'Ana y los siete', que acaba de ser mamá

Esta semana, en el programa Días de tele -presentado por Julia Otero- se producía el reencuentro virtual de Ana Obregón con Roberto Álvarez y sus hijos de la serie Ana y los siete: Noelia Ortega, Claudia Molina, los gemelos Alejandro y Guillermo Gallego, Aarón Guerrero, Ruth Rodríguez y Nerea García. “¡No me lo creo! Hace que no os veía", decía Ana entusiasmada. La presentadora confesaba que mantiene contacto con todos, excepto con los gemelos. Entre todos ellos, se encontraba Claudia Molina, la actriz que interpretaba a la hija mayor, Carolina. A sus 37 años, la vida de Claudia ha dado un giro de 180 grados y acaba de ser madre de un niño llamado Oliver. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

