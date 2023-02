La emoción de Ana Obregón al encontrarse con los actores de 'Ana y los siete'

“Creo que me tienen una sorpresa” escribía Ana Obregón horas antes de sentarse en el programa de Julia Otero. Y sí, se la dieron. La actriz recordó su etapa en la serie Ana y los siete, que fue una de las ficciones de mayor éxito de la pequeña pantalla, y tuvo la ocasión de reunirse con sus compañeros a través de una videollamada. Ana recordó que al principio no confiaban en el proyecto. “La gente decía cómo una mujer, actriz, ella sola y rubia va a escribir una serie. Se rieron pero fue un éxito. Yo quería una serie blanca, la idea me la dio mi hijo, cuando era pequeño y quería la que viera” comentó. Desveló además algunos detalles como que Fernando, el nombre del protagonista, era un homenaje al deportista Fernando Martín, que fue su gran amor y que tristemente falleció en un accidente en 1989.

Comentaron además el final de la serie, en el que se pudo ver la boda de los protagonistas y cuyo último capítulo se emitió el 30 de mayo de 2005. Más de 7 millones de espectadores se sentaron frente a la pantalla y el vídeo se convirtió en uno de los más vistos de la plataforma de TVE. Casi 18 años después de este broche de oro (han pasado veinte desde que comenzó a emitirse), se reunieron en directo a través de una videollamada varios actores del elenco de Ana y los siete. Roberto Álvarez fue el primero en conectar con su compañera, a quien envió un mensaje lleno de cariño recordando las tristes pérdidas que ha tenido que afrontar. “Te has quedado muy solita, sin tu mamá, papá y sin tu hijo. Lo siento mucho”.

Recordó además que cuando grabaron el capítulo de su boda, la madre de Ana les acompañó muy emocionada. “Recuerdo cuando tu madre vino a la boda llorando” dijo. Se unieron luego los siete “niños”, ahora ya no lo son, que interpretaban a los hijos de Fernando: Noelia Ortega, Claudia Molina, los gemelos Alejandro y Guillermo Gallego, Aarón Guerrero, Ruth Rodríguez y Nerea García. “¡No me lo creo! Hace que no os veía” aseguró Ana entusiasmada. Contó que mantiene contacto con todos, excepto con los gemelos, y que Roberto llenaba el camerino de chucherías para “que no repitieran” y así finalizaran pronto los rodajes.

Aaron Guerrero, que ahora se dedica a la hostelería, contó que tienen un grupo de whatsapp por el que de vez en cuando hablan. “Nos felicitamos los cumpleaños y esas cositas” contó el actor, que dio vida a Nando en la ficción. Reconoció sin embargo que tendrían que reunirse más a menudo, algo que Ana aplaudió con ilusión. Noelia Ortega, Claudia Molina y Guerrero ya tienen niños, como destacó Ana, y las dos primeras contaron que siguen involucradas en el mundo de la interpretación. “Yo puedo decir que he seguido los caminos de mi personaje, porque Carolina en la última temporada estaba dedicándose al teatro musical y a fecha de hoy es a lo que me dedico. Llevo muchos años trabajando en el teatro musical. Gracias a Ana y los siete, estoy donde quiero estar” dijo Molina. Noelia, por su parte, contó que hizo “un paroncito grande, en el que me dediqué a cuidar de mis hijos, pero estoy en el camino de vuelta".

¿Volverían a rodar la serie?

Todos se mostraron a favor de que la serie vuelva en el punto en el que se quedó. “Creo que, además, una serie como esta se lo merece” dijo la presentadora Julia Otero, a lo que Guerrero apuntó que “sería muy chulo” mientras Nerea García aseguraba que “sería la bomba”. “Como todos somos ya muy mayores, Ana y yo tendríamos ya nietos, sería interesante saber desde dónde se tendría que construir todo esto” reflexionó Roberto Álvarez. Ana bromeó con el título que pondría ahora a la serie: Ana y los diecisiete. “Os quiero un montón y os recuerdo mucho” aseguró la actriz emocionada cuando se despidió. En el verano de 2022 hubo una reunión de varios actores en la que no estuvo Ana que sí acudió a la que organizaron en 2016.

Ana y los siete fue una comedia familiar creada por Ana Obregón que contaba la historia de Ana, una showgirl que sueña con triunfar en el mundo del espectáculo. Pasó su infancia en un orfanato y lo que más quiere es formar su propia familia, aunque su novio Tony es bastante caradura. Acaba en casa de Fernando, un banquero viudo y con siete hijos que la confunde con la nueva niñera. A ella le gusta la idea y decide quedarse en el puesto llenando de ilusión a la familia y tratando de lidiar con su doble vida pues de noche sigue trabajando en su show. La serie comenzó a emitirse en 2002 y se prolongó hasta 2005 con un gran éxito de audiencia.