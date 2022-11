Duros golpes a lo largo de sus 67 años De Fernando Martín a su hijo Aless, el doloroso recuerdo de Ana Obregón a 'todos los que he querido y se han ido' La presentadora y actriz echa la vista atrás para hablar de una vida marcada por el éxito en lo profesional y las trágicas pérdidas en lo personal

Ana Obregón ha vivido con tanta intensidad sus 67 años que bien darían para una película protagonizada, cómo no, por ella misma. A lo largo de todo este tiempo, la presentadora es sinónimo de grandes logros a nivel artístico y, a la vez, de duros golpes en su lado más íntimo. Una trayectoria intachable delante de las cámaras que, desgraciadamente, se veía acompañada por una serie de trágicos acontecimientos en diferentes épocas que han afectado a las personas más próximas a ella.

"¡Qué fuerte! ¿no?, toda la gente que he querido se ha ido... me acabo de dar cuenta ahora", reconocía ella misma este viernes en El Show de Bertín al echar la vista atrás sobre algunos de esos seres que siempre tendrá en su recuerdo. Entre ellos, el que fue a finales de los 90 su "primer gran amor de pareja", tal y como ha definido Ana al recordado Fernando Martín.

El mítico jugador de baloncesto falleció en diciembre de 1989 en un fatal accidente de tráfico a los 27 años de edad, un suceso que conmocionó a la España de entonces. "Fernandito", decía la comunicadora con este apodo cariñoso para referirse al inolvidable pivot del Real Madrid y después primer español que llegó a la NBA al militar en los Portland Trail Blazers. "Éramos la pareja prefecta porque yo hablaba mucho y él nada", rememoraba la actriz con una amarga sonrisa de nostalgia.

Sobre el momento en el que tuvo lugar la tragedia, explica Ana que "en esa época no estábamos juntos por la típica pelea de novios", pero "él siempre estará en mi corazón", apostillaba. Por otro lado, la presentadora tampoco ha podido evitar hacer mención a su adorada familia después del fallecimiento de su padre el pasado 17 de septiembre a los 96 años, y de su madre en mayo de 2021 a los 90. "Siempre fuimos una familia muy unida", ha comentado la actriz al respecto.

"Cuando mis padres se hicieron mayores, dediqué mucho tiempo a estar con ellos y cuidarlos", apostillaba. Aprovechaba entonces Ana para viajar hasta su infancia y contar que cuando era pequeña "en casa me llamaban 'el cascabel', porque era una persona muy alegre aunque ahora ya no solo soy tanto, la verdad", admitía. "Yo era bastante trasto, con mucha imaginación y, a la vez, la más estudiosa de todos mis hermanos", revelaba.

"Mi padre empezó a trabajar con once años limpiando pocilgas y después creó una empresa", ha narrado la protagonista para subrayar cómo su progenitor les transmitió los valores del esfuerzo. "Al principio, él no quiso que yo fuera actriz pero luego me salí con la mía", rememoraba Ana. "Yo también quería ser bailarina a trabajar en un circo y, después, ser bióloga para investigar el cáncer, te lo juro", comentaba a los presentes.

Las lágrimas han invadido en ese momento a la presentadora al hablar de su adorado Aless, que murió en 2020 y eso es algo que todavía no consigue asimilar. "Nos dijo en los últimos meses que había sido un honor ser nuestro hijo", contaba Ana con la voz quebrada sobre la devoción que el joven sentía tanto por ella como por Alessandro Lecquio. "Es increíble cómo une el dolor", enfatiza acerca de la estrecha relación que mantiene ahora con su ex.

"Nos escribimos todos los días y está siempre ahí conmigo", explica la intérprete al hablar del conde. "Nosotros éramos sus mejores a amigos y estamos muy orgullosos de su bondad", añade sobre el amor que sienten por su vástago. "Lo que me mueve es seguir su legado y terminar su libro titulado El chico de las musarañas del que escribió cuatro capítulos", comentaba Ana Obregón, para de esta forma seguir volcada en la fundación que lleva el nombre de su hijo.

