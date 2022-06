La emotiva carta de Ana Obregón a su madre el día que cumpliría 91 años: 'No admito que no estés aquí' La artista está volcada en cuidar de su padre e ilusionada con su paulatina vuelta al trabajo

Este 7 de junio está lleno de recuerdos y nostalgia para Ana Obregón puesto que es el día en el que su madre hubiese cumplido 91 años. Con motivo de esta señalada fecha, la actriz y presentadora le ha rendido homenaje a la que fue una pieza fundamental en su vida, su apoyo incondicional y también su mejor amiga. "Esta mañana te he mandado un ramo de peonias blancas al cielo con una carta de perdón. No he sido capaz de llorarte todas las lágrimas que mereces, tú sabes que ya no me quedan y que me siento una cobarde porque no admito que no estés aquí", ha comenzado a decir en su emotivo texto, al que acompaña una foto que define a la perfección lo cómplices que eran y lo felices que se sentían estando juntas.

La investigadora de la nueva entrega de Mask singer: adivina quién canta está segura de que doña Ana celebrará allá donde esté su cumpleaños al lado de su adorado nieto, Aless Lequio, de cuyo fallecimiento hace dos años también intenta todavía sobreponerse la artista. "Sé que estás junto a mi Aless y que esta noche apagaréis las velas iluminando el cielo para sacarme de esta oscuridad en la que intento vivir sin vosotros", ha indicado. Precisamente sobre su faceta como madre ha recordado que tuvo en su progenitora al mejor ejemplo a seguir: "Gracias mamá por enseñarme a ser una madre con mayúsculas aunque solo fuera por 27 años. Te quiero desde antes de nacer, por eso te elegí como mamá y fuiste la mejor madre del mundo".

Doña Ana Obregón y Antonio García formaron juntos una bonita familia y su unión ha servido de guía para sus cinco hijos, quienes ahora están volcados en el exitoso empresario de 96 años. "No te preocupes, estoy cuidando de papá con el amor que me enseñaste", ha dicho la actriz en el texto dedicado a su madre. Poder cuidar de su progenitor y estar a su lado cada día es ahora la prioridad de la artista. Esa devoción que tiene por su padre, un reconocido promotor inomobiliario, la heredó también Aless. El joven veía a su abuelo como un referente en su carrera profesional y seguía al pie de la letra los consejos laborales que le daba para llegar tan lejos como él. Lo consiguió ya que fue un emprendedor que no dejó de trabajar e incluso siguió poniendo ideas e iniciativas en marcha mientras recibía tratamiento en el hospital.

Los ejes de la vida de Ana

Los últimos años no están siendo nada fáciles para Ana ya que ha perdido a dos personas esenciales para ella. El 22 de mayo de 2021 fallecía su madre y el 13 de mayo de 2020 su luz se apagaba para siempre al perder a su único hijo a causa de un cáncer. La actriz sigue estando en un proceso de duelo y es consciente de que nunca volverá a ser la misma, pero se encuentra "con fuerzas" para seguir adelante. Está dispuesta a disfrutar junto a sus seres queridos como le enseñó su progenitora y además quiere mantener vivo el legado de su guerrero de luz, el chico de la eterna sonrisa. También ha encontrado en el trabajo un refugio y poco a poco se va reencontrando con ese fiel público que la quiere, la admira y ahora más que nunca le tiende la mano. "El trabajo me ayuda. El dolor es igual de intenso, pero, en vez de estar veinticuatro horas al día sufriendo de dolor de alma y de corazón, cuando trabajo son menos horas", reconocía en nuestras páginas.

