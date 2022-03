Ana Obregón vive su cumpleaños más triste: 'Ojalá pudiera escaparme al cielo y soplar las velas con vosotros'

Loading the player...

Ana Obregón cumple 67 años y lo 'celebra' de la única forma que puede en estos momentos: trabajando e inmersa en las grabaciones de Mask Singer, donde hace labores de investigadora. La actriz asegura que éste es uno de los cumpleaños más complicados de su vida. "Hoy es el cumple más triste de mi vida sin ti mi Aless , y sin ti Mamá. Ojalá pudiera escaparme al cielo y soplar las velas con vosotros. Solo me consuela que me queda un año menos para estar juntos". Por contra, la madre de Aless Lequio desvela que el 18 de marzo de 2019 vivió el cumpleaños más feliz de toda su vida: "Este fue el último cumpleaños que celebré contigo y el único que quiero recordar para siempre. Soplé las velas contigo celebrando que los dos habíamos vuelto a nacer. Te habías curado del cáncer…Y luego con mis padres y mi perrita Luna. Guardo todos tus regalos, desde el collar de macarrones que me hiciste con 4 años,al cenicero con 7, y tantos otros …". En una fecha tan especial, Ana Obregón ha compartido un vídeo superemotivo con imágenes de su hijo Aless y, también, de su madre. Dale al play.

