Los niños de Georgina se vuelven locos bailando la canción que interpretó en 'Mask Singer'

Loading the player...

La participación de Georgina Rodríguez en Mask Singer impactó a los telespectadores, que nunca habrían imaginado que la pareja de Cristiano Ronaldo estuviera escondida bajo la máscara del León. Además, la modelo también sorprendió con su preciosa voz cantando el tema 'Si por mi fuera', uno de los grandes éxitos de Beret, una canción tremendamente pegadiza. Los jueces del programa pensaban que el León era Cristina Pedroche, igual que muchas otras personas, como Tamara Falcó, por eso la sorpresa fue mayúscula cuando la influencer se descubrió. Pero Georgina no solo dejo boquiabiertos a los millones de españoles que vieron el programa, sino también a sus propia familia. Tanto es así, que los tres pequeños, Alana, Eva y Mateo, no dejan de pedirle desde entonces que les ponga su actuación y les encanta el momento en que se desenmascara. ¿Quieres ver cómo los niños de Georgina y Cristiano se vuelven locos bailando la canción que ella interpretó en Mask Singer? Dale al play no te lo pierdas.

- Georgina felicita a Alana por su cumpleaños con una imagen inédita junto a Cristiano

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.