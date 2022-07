El emotivo reencuentro de las hijas de 'Ana y los 7' y su padre con la ausencia de Ana Obregón

Loading the player...

Se cumplen 20 años desde que comenzó a emitirse Ana y los siete, una de las series más exitosas de la historia de TVE que estaba protagonizada por Ana Obregón, Roberto Álvarez, Silvia Marsó y Daniel Freire, entre otros. Con motivo de tal aniversario, un programa de televisión ha reunido a parte del reparto encabezado por Álvarez. Al conocido actor se le han sumado sus cuatro hijas en la ficción interpretadas por Claudia Molina, Ruth Rodríguez, Noelia Ortega y Nerea García. ¡Qué cambiadas están! Ha sido un encuentro cargado de nostalgia y mucha emoción: "Feliz reencuentro. Mis hijas. Guapas, listas y alegres. No ha pasado el tiempo. Seguimos riendo y queriéndonos", escribía Roberto junto a varias fotografías. Una reunión en la que no ha estado Ana Obregón que, sin embargo, sí asistía al reencuentro que se producía en 2016. Dale al play y no te pierdas todos los detalles.

