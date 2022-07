Eugenia Osborne abre las puertas de su casa de Jerez: el rincón favorito de la familia para pasar el verano

Loading the player...

Las vacaciones de Eugenia Osborne no empiezan hasta que no llega a Jerez de la Frontera, donde pasa los veranos desde siempre. La hija de Bertín suele reunirse en esta preciosa casa con sus hermanas Alejandra, Claudia y Ana Cristina Portillo Domecq, pero antes de que ellas lleguen ha compartido un pequeño tour, que hemos completado con imágenes anteriores, para descubrir un poco más sobre la preciosa finca en la que pasan los meses estivales. Este hogar con aire tradicional tiene piscina y amplios jardines llenos de árboles, pero no te pierdas el vídeo para descubrir los paisajes que ofrece, ¡dale al play!

