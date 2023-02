El mensaje de la exmujer del futbolista Jakub Jankto: 'Estoy muy orgullosa'

La confesión de Jakub Jantko, jugador del Getafe y cedido en el Sparta Praga, en la que este lunes comunicaba que era homosexual a través de sus diferentes perfiles sociales ha supuesto un paso adelante en el fútbol español. Aunque el centrocampista no es pionero en dar un comunicado así, sí es el primer mago del balón de La Liga Santander en hacerlo, algo que ha desatado el aplauso de fans, compañeros de profesión y equipos, que no han dudado en mostrarle su apoyo y agradecimiento. A todos ellos se ha sumado hoy su exmujer Markéta Ottomanská, con quien tiene un hijo de 4 años en común, motivo por el que tienen una buena relación a día de hoy.

La joven, empresaria y mentora de desarrollo personal, ha felicitado al futbolista, que hace menos de un mes soplaba las velas de su 27 cumpleaños, por su anuncio plagado de coraje: "Estoy muy orgullosa de que haya sido capaz de reunir la fuerza para hacerlo público. Es el primer futbolista en activo que lo anuncia. Los únicos que lo habían admitido son los que están retirados, todos los demás lo mantienen en secreto... Tienen miedo de lo que diga la gente", ha expresado en unas declaraciones concedidas al portal web Idnes.

Aunque ha remarcado que prefiere quedarse al margen y mantener una postura más discreta por el bien del pequeño que tienen en común, "que va a tener que crecer con ello", ha puesto en valor la valentía del deportista nacido en Praga, que este año fue titular en los cinco encuentros de su selección para la clasificación previa al Mundial de Qatar, y ha recordado lo que sintió al enterarse. "Es solo la historia de Jakub, su confesión. Cuando Jakub me lo dijo también me dio una gran libertad. Lo importante ahora es que él esté a salvo y feliz. Seguro que se sentirá aliviado y nada le corroerá por dentro", ha agregado la joven, que mantuvo una relación sentimental con Jakub durante varios años hasta 2021, cuando decidieron tomar caminos por separado.

Markéta, que fue uno de los grandes apoyos del futbolista durante su historia de amor y acostumbraba a viajar con él para arroparle en sus diferentes compromisos profesionales, ha contado que el motivo por el que el checo no ha abordado este asunto hasta la fecha es por el temor a ser rechazado: "Tenía miedo de que la gente no le aceptara como es. Estaba estresado por ello. Creo que la gente le querrá tanto como ahora. Todo lo que tiene que hacer es ser amable con ellos".

Las intimidaciones a través de Internet también eran un motivo que paralizaba al joven que militara la pasada temporada en la formación de Quique Sánchez Flores, donde disputó 14 partidos en primera división, cuestión por la que su exesposa ha mostrado su indignación. "Sigue habiendo muchos que le escriben mensajes privados y le amenazan. Es terrible que esto siga ocurriendo hoy en día. Extraños que se interesan por la vida de los demás", ha apuntado.

La confesión más personal de Jakub Jankto

"Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todos los demás. Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. Pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme", expresaba mirando a cámara el internacional checo en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde acumula más de 64 millones de seguidores, y en Twitter, red social de la que no disponía hasta este lunes y cuya cuenta se ha creado exclusivamente para realizar el comunicado.