Delicious Martha y Rubén García, los influencers 'fit' que triunfan en redes, ¡se casan!

El año no podía haber empezado mejor para Marta Sanahuja, más conocida en el mundo virtual como Delicious Martha. La creadora de contenido gastro, que lleva muchos años compartiendo sus recetas saludables y tiene varios libros publicados, acaba de anunciar que... ¡se casa! "Han pasado cosas", escribió en su cuenta personal para compartir la feliz noticia con sus más de 812.000 seguidores. Sin poder contener las lágrimas, Marta mostró orgullosa el anillo de compromiso que le ha regalado su novio Rubén García, quien ha hecho famoso su lema de "el gym y el ñam" y también triunfa en redes con sus vídeos de recetas y entrenamientos.

VER GALERÍA

La historia de Marta y Rubén está llena de casualidades y no puede ser más bonita. La pandemia les cambió en todos los sentidos, no solo a nivel personal sino también profesional. Tal y como ellos mismos han contado en varias ocasiones, Marta estudió Publicidad y Relaciones Públicas y Rubén es ingeniero biomédico, pero se dieron cuenta de que su pasión les terminaría llevando por otro camino.

Desde que se conocieron, han demostrado que forman un tándem perfecto y no dejan de cosechar éxitos con sus vídeos de recetas, entrenamientos, trucos... Eso sí, siempre con la mejor de las sonrisas y dándole ese toque de humor que tanto gusta a sus fans.

- La secuencia de 'And Just like That' que confirma que el amor se merece una segunda oportunidad

VER GALERÍA

Marta se ha convertido en una de las creadoras de contenido más solicitadas del mundo gastro, suele trabajar con diferentes marcas y publicaciones, hace talleres, tiene varios libros publicados... Para ella, la clave está en hacerlo todo con cariño y su comunidad así lo demuestra. Le gusta tener un contacto directo con sus seguidores y no solo crea recetas saludables sino que también habla de diferentes temas: desde el día a día con sus dos gatos (Lia y Mango), hasta sus viajes alrededor del mundo, la reforma de su casa o su particular sentido del humor, compartiendo memes muy divertidos con los que, muchas veces, termina llorando de risa.

- Jennifer Lopez crea su propio meme de Ben Affleck y provoca una oleada de aplausos... pero también muchas críticas

VER GALERÍA

Rubén, al que siempre verás con su bandana, también ha sabido encontrar su lugar en el competitivo mundo de Instagram. Actualmente tiene más de 466.000 seguidores y, además de las recetas y rutinas de ejercicios, tiene su propio libro y ofrece un plan personalizado de entrenamiento y nutrición al que ya se han apuntado muchos usuarios. Sus vídeos son diferentes y se han convertido en una fuente de inspiración para muchas personas que no hacían deporte ni llevaban un estilo de vida saludable. Él ha vivido en primera persona esa transformación, ya en muchas ocasiones ha compartido fotos de su antes y después para que todos vean el espectacular cambio físico que ha experimentado en estos años.

"Recordatorio amistoso: Cree en ti. Siempre. Solo cuando lo haces descubres tu extraordinario potencial. A dónde sea que vayas, disfruta del camino, pero no defraudes a tus objetivos. Y, aunque no lo parezca, poco a poco es la forma más rápida de llegar a donde quieres ir y sobre todo, de instalarse ahí. Nada que llega fácil dura mucho. Nada que dura mucho se consigue fácil ¿Estáis de acuerdo?", es uno de los mensajes que pueden leerse en su perfil.

Comienzan los preparativos

Su popularidad les llevó a estar nominados a los premios Ídolo: ella en la categoría de 'Gastronomía' y él en la de 'Healthy'. Ahora están muy ilusionados preparando su boda y, aunque son conscientes de que no va a ser tarea fácil, están dispuestos a organizar la boda de sus sueños. "Siento mi ausencia, pero tengo mucho trabajo y parece que todavía me estoy buscando más. Tengo muchas cosas en mente, estoy empezando un proyecto y, a todo esto, súmale la boda, que ya os podéis imaginar todo lo que hay en una boda... es brutal. Prácticamente yo creo que ya tenemos el sitio, que es precioso, y para mí tiene una historia. Es uno de los que tenía disponibilidad en el día que yo quería, el apellido es el mismo apellido de mi abuelo... Es como cerrar el círculo", ha dicho emocionada.

VER GALERÍA

El triunfo del amor

Rubén y Marta, que hace unos meses estrenaron nueva casa, tienen por delante un año repleto de momentos bonitos y nuevos retos. La pareja de influencers se ha decidido a dar el gran paso y prometerse amor eterno, poniendo el broche de oro a una historia que comenzó hace ya dos años. Siempre que tienen ocasión aprovechan para presumir de amor en las redes y es habitual que se dediquen mensajes muy cariñosos y románticos, sobre todo en fechas especiales.

"Feliz cumpleaños a mi persona favorita. A mi amigo, 'mi hermano' y mi compañero de vida. Porque eres la persona más buena que conozco y que me ha aportado más a cada segundo desde que tuve la suerte de conocerte. A quien no sólo me suma, sino que multiplica cada momento feliz. Con quien río a carcajadas días tras día y me hace sentir que no hay nada imposible. Con quien quiero y elijo seguir creciendo y aprendiendo toda la vida. A quien me ha hecho perder más miedos que sonrisas y con la que he sentido que soy más yo que nunca", escribió Marta para felicitar a su chico por su cumpleaños. "Gracias por dejarme ser tu acompañante de vida y por todo lo que me regalas cada día. Gracias al universo por hacer que nuestros caminos se cruzaran y poder ser tan intensa e inmensa-mente feliz a tu lado. Por este, el que viene y los que nos quedan, melurzo. Felices 28", publicó.