Misterio resuelto: esta actriz española es la protagonista del nuevo videoclip de Sebastián Yatra

Hace unos días, Sebastián Yatra causó un enorme revuelo entre sus fans al compartir un pequeño avance del videoclip de su nueva canción, Una noche sin pensar. En las imágenes, se podía ver al artista colombiano en actitud muy cariñosa con una misteriosa mujer de pelo largo y oscuro y, rápidamente, sus seguidores empezaron a hacer cábalas. En un primer momento, muchos pensaron que se trataba de Aitana, sin embargo, en el vídeo se veía claramente que era otra chica.

- Aitana y Sebastián Yatra no posaron juntos en la alfombra roja de los Grammy... ¡pero sí en la fiesta!

VER GALERÍA

Finalmente ha sido el propio Yatra el que se ha encargado de desvelar quién es la protagonista de su nuevo videoclip. Se trata nada más y nada menos que de Milena Smit, que se ha convertido en una de las actrices del momento. La intérprete alicantina, de 26 años, ha sigo la elegida por Sebastián Yatra para este proyecto tan especial. A juzgar por las imágenes, parece que los dos han congeniado muy bien, ya que se les ve compartiendo risas, besos, abrazos... y bañándose en el mar totalmente desnudos.

- Milena Smit, tras los pasos de Aitana, con su nuevo proyecto 'beauty'

Para ver el resultado final habrá que esperar al próximo 16 de febrero, que es el día que el artista colombiano estrenará Una noche sin pensar. "¿Quién más tiene esa frase en la cabeza todo el día?", "Queremos verlo yaaaa", "La mejor del 2023", "Va a ser un bombazo absoluto", "¡¡Necesitamos que llegue el 16!!", o "Qué ganas de escucharla ¡ansia viva!", han sido algunas de las reacciones de sus seguidores.

Un rostro muy conocido

Yatra ha elegido a Milena que es, sin duda alguna, una de las chicas de moda. En poco más de dos años, la carrera de la actriz ha crecido como la espuma y no deja de encadenar éxito tras éxito. Tras sus papeles en No matarás (por la que recibió una nominación al Goya a mejor actriz revelación) y en Madres paralelas (que le dio su primera nominación como mejor actriz de reparto en 2021), Milena ha protagonizado la serie La chica de nieve, que está batiendo récords en Netflix y se ha convertido en el mejor estreno de una serie española en la plataforma.

Además, muy pronto la veremos de nuevo en el cine protagonizando TIN&TINA, la ópera prima de Rubin Stein, que llegará a los cines el próximo 31 de marzo. Se trata de un thriller religioso con tintes de terror en el que Milena comparte pantalla con

Jaime Lorente (La casa de papel, El Cid, Cristo y Rey).

- El gran momento del escritor Javier Castillo: exitazo de 'La chica de nieve', nueva novela y tercer bebé en camino

VER GALERÍA

- El momento fan de Penélope Cruz con Aitana

¿Coincidencia?

Lo cierto es que Milena Smit y Aitana comparten muchas más cosas de las que pensábamos. Además de tener una forma de vestir bastante similar (a veces han llevado looks casi idénticos), las dos son embajadoras de YSL Beauty y el año pasado coincidieron en una fiesta organizada por la marca en la que posaron juntas de lo más cómplices. "Eres tan preciosa", comentó la intérprete de Mon amour, mientras que la actriz de No matarás le dijo: "Angelito precioso".

Hay que recordar también que Milena ha sido chica Almodóvar y fue una de las protagonistas de Madres paralelas, una película que le ha dado muchas alegrías. Pues bien, en los últimos meses han surgido algunos rumores que aseguran que Aitana podría ser el fichaje estrella de Pedro Almodóvar para su nueva película. Todavía no hay nada confirmado, pero sus fans ya están totalmente eufóricos al pensar que podría suceder. Desde luego, Aitana y Pedro han coincidido ya en varias ocasiones y hay imágenes que demuestran la buena sintonía que hay entre ellos.

VER GALERÍA

Mucha música nueva

Sebastián Yatra está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. A pesar de que no consiguió llevarse el Grammy en la categoría de mejor álbum de pop latino por Dharma+, quiso dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. "Siento que hicimos el mejor álbum que podíamos hacer en estos tres años y eso es gracias​ a mi equipo, a todos los compositores, a los productores, a las historias que tuve para contar, a las personas que me inspiraron a contar esas historias, a todas las personas que me han acompañado y ayudado en este proceso personal, a mi familia... y nada, que los amo mucho".

Además, el colombiano contó que: "Viene un año muy especial para mí, de crear música, de realmente sentarme y hacer un álbum y no juntar canciones canciones que voy haciendo en el camino". "Y lo que estamos organizando para el que sigue es como veo la vida desde esta perspectiva que comienza", dijo haciendo referencia a su nueva canción, Una noche sin pensar, que se estrenará en el 16 de febrero.