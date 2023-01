El gran momento del escritor Javier Castillo: exitazo de 'La chica de nieve', nueva novela y tercer bebé en camino El autor malagueño y su mujer, la 'influencer' Verónica Díaz (Just Coco), van a dar un hermanito a Gala y Bruno

Un sueño hecho realidad. Así es como ha vivido Javier Castillo el estreno de la serie La chica de nieve, que está basada en el libro que lleva el mismo nombre, y que significa un importante paso en su carrera profesional. El escritor malagueño ha vivido unos días de mucha emoción, ya que todavía sigue sin creerse que su novela haya cobrado vida y que este viernes, 27 de enero, se estrene por fin en Netflix. "Aún no sé cómo describir lo de ayer. Fue la culminación de dos años de trabajo intenso, que en realidad empezaron mucho antes, un día en que Gala me soltó la mano por la calle y pensé en cómo sería que nunca volviera a sujetarla. Qué viaje tan bonito, qué sueño trabajar en algo tan increíble y qué afortunado me siento de rodearme de gente que brilla tanto que hace que todo sea un camino inolvidable", ha publicado Castillo.

El gran estreno de La chica de nieve tuvo lugar, como no podía ser de otra forma, en su tierra natal, Málaga, donde desfiló por la alfombra roja como una gran estrella junto al resto del equipo y los actores principales de la serie, como Milena Smit, José Coronado, Aixa Villagrán, Tristán Ulloa, Loreto Mauleón, Julián Villagrán, Raúl Prieto o Cecilia Freire, entre otros muchos.

Eso sí, su mejor compañera fue sin duda alguna su mujer, Verónica Díaz, que no podía estar más feliz. La influencer, que tiene más de 755.000 seguidores en su cuenta Just Coco, estaba espectacular con su vestidazo negro de lentejuelas y manga larga de la firma española Koahari, sandalias de tiras y la melena recogida en una bonita coleta con mucho volumen y algunos mechones sueltos para dar ese toque desenfadado. Además, llevaba un maquillaje mucho más intenso de lo que suele llevar habitualmente, pero perfecto para la ocasión, destacando los ojos enmarcados en negro y con sombras gillter.

Verónica presumió orgullosa de embarazo y es que ya está de 32 semanas. Dentro de poco darán la bienvenida a su tercer hijo, Pablo, que se sumará a la larga lista de motivos que tienen para sonreír. "No tengo palabras para describir todo lo que vivimos anoche... La única que refleja lo que he sentido es 'gracias'. Gracias a @javiercordura por luchar con esa pasión por sus sueños, gracias a nuestras familias y a amigos por estar ahí un día tan especial. Y, por supuesto, ¡¡gracias a todos vosotros por hacerlo posible!! Ayer vimos muchas de vuestras reacciones al ver el primer capítulo de La chica de nieve y fue brutal", escribió en sus redes tras acudir al estreno.

La influencer confesó que había sido "uno de los días más bonitos de mi vida" y que no podía sentirse más orgullosa de su marido al verle "cumpliendo un sueño tan grande". "Aún aturdida de todas las emociones que vivimos... ¡fue tan bonito! Os quiero coquetes", dijo haciendo referencia a la manera tan cariñosa que tiene de llamar a sus fans.

El mensaje del gran protagonista

Al ver cómo está avanzando su éxito a pasos agigantados, Javier Castillo no pudo evitar echar la vista atrás para recordar cómo fueron sus inicios. "Un niño empieza a escribir con la única intención de imitar lo que lee en los libros, y lo hace mal, y se cae, se tropieza mil veces... pero sigue escribiendo, y leyendo, y disfrutando de cada tropiezo", ha confesado.

"Y pasan los años, y ese niño ya no es un niño, pero sigue dentro de él. Y la gente lee lo que escribe, y se pierde entre sus letras, quizá porque encuentra en ellas las horas de toda una vida escribiendo para sanar heridas. Y, al final del camino, el niño se da cuenta de que cada desvío no ha sido más que parte del viaje en el que los sueños, cuando no los olvidas, cuando los llevas siempre en la maleta, buscan siempre el momento para hacer brillar tu vida". "Gracias, familia, por darle alas a este niño", es el precioso mensaje que le ha dedicado a todos los que le han acompañado en estos años", es el mensaje de agradecimiento que ha querido dedicar a sus seguidores.

Un proyecto tras otro

Coincidiendo con el estreno de la serie La chica de nieve, Javier Castillo acaba de anunciar que el próximo miércoles 1 de febrero saldrá a la venta su nuevo libro, El cuco de cristal. El escritor malagueño está viviendo una etapa llena de inspiración y no deja de sumar nuevos títulos a su extensa producción literaria. "Me hace especial ilusión anunciar que el 2 de febrero, a las 19:00 horas, será la presentación oficial de la novela en el Cine Capitol de Madrid. Habrá sorpresas, estará presentado por el genial y único Manu Sánchez. Os aseguro que os va a encantar. Me muero por volveros a ver, por empezar la gira, por contaros los entresijos de la historia (¡sin spoilers!) y agradeceros en persona a cada uno de vosotros por llevar mis libros cada vez más lejos. Sois un regalo de la vida".